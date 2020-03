De nouveaux champions par équipe couronnés sur WWE Raw

WWE.com

Les Street Profits sont vos nouveaux champions de la WWE Raw Tag Team, ayant pris la ceinture de Seth Rollins et Murphy lors du spectacle d’hier soir.

Un combat amusant et accrocheur avec un rythme effréné a failli se défaire lorsque AOP a frappé le ring alors que les talons jetaient Montez Ford et Angelo Dawkins vers l’extérieur. Akam et Rezar ont été déjoués peu de temps après et Kevin Owens est apparu dans la confusion qui a suivi, se faufilant derrière l’arbitre pour clouer Seth avec un Stunner et permettre à Ford de frapper son Frog Splash, puis de marquer le 1-2-3.

Rollins a ensuite coupé une promo en colère dans les coulisses, exigeant un match revanche à Elimination Chamber.

Le combat de la nuit dernière était un match revanche lui-même. Rollins et Murphy ont vaincu The Street Profits au Super ShowDown 2020, mais par des moyens sournois, car Blackins ‘Blackout à l’extérieur a permis à Murphy, l’homme légal, de marquer une épingle imméritée. Ici, Dawkins et Ford ont gagné une certaine revanche.

Rollins et Murphy ont été champions par équipe de Raw Tag pendant 42 jours. Cette période a englobé des défenses réussies contre Kevin Owens et Samoa Joe (Raw – 27 janvier) et les nouveaux champions, bien qu’il y ait toutes les chances qu’ils puissent regagner la médaille d’or lors du pay-per-view de ce dimanche.