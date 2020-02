De nouveaux champions par équipe NJPW sont couronnés

NJPW

Pour la sixième fois de leur histoire en tant qu’équipe de tag ensemble, les Guerillas of Destiny sont vos champions en titre de l’équipe de poids lourds IWGP.

En battant Juice Robinson et David Finlay lors de la dernière étape de la tournée New Beginning à Atlanta, les vrais frères Tama Tonga et Tanga Loa ont récupéré leurs ceintures après que les Tonga ont épinglé Finlay pour la victoire.

Le duo avait récemment perdu les ceintures à WrestleKingdom 14 face à Robinson et Finlay après que ce duo avait remporté le tournoi de la Ligue mondiale de tag en décembre pour organiser un match entre les deux équipes lors de l’événement historique.

Après avoir remporté les ceintures pour la première fois, Robinson et Finlay ne réussiront à régner en tant que champions que pendant 28 jours.

Ailleurs sur le spectacle, Hiroshi Tanahashi et le Rock ‘n’ Roll Express ont remporté la victoire sur TJP, Alex Zayne et Clark Connors, Chase Owens a renversé Rocky Romero, Jeff Cobb a fait assez pour ranger Lance Archer, Toru Yano et Colt Cabana ont obtenu le gagner Yujiro Takahashi et Jado, YOSHI-HASHI a soumis Misterioso avec la serrure papillon et Yuji Nagata et Satoshi Kojima ont conquis Alex Coughlin et Ren Narita.

Robinson et Finlay recevront-ils une revanche pour leurs ceintures ou le “ G.O.D. ” de viser de nouveaux challengers dans les prochains mois?