De nouveaux matchs seront annoncés pour la WWE Wrestlemania 36

La carte de match de WrestleMania 36 est loin d’être finalisée. La WWE a annoncé plusieurs grands matchs pour le spectacle, mais apparemment, il y a beaucoup plus à faire justice à tous les talents qui sont réservés dans les scénarios du plus grand événement de l’année. Dave Meltzer a rapporté dans la dernière édition du Wrestling Observer Newsletter que WrestleMania va changer de façon considérable qui reste à confirmer.

Selon les mises à jour du journaliste vétéran de lutte, les plans originaux d’avoir 16 matchs au total à WrestleMania pourraient être de retour. Ce plan a été modifié plus tôt à la suite de l’épidémie de coronavirus. Mais maintenant, la décision de diviser le spectacle en deux nuits est devenue officielle, ce qui aiderait l’équipe créative à garder les matchs mis au rebut sur la carte.

La croyance est que les plans pour WrestleMania 36 devraient être finalisés d’ici cette semaine, y compris le nombre de matchs. Après cela, la WWE est susceptible d’enregistrer l’émission à partir de plusieurs endroits au lieu d’une version en direct. Un ensemble de nouveaux matchs est en cours de spéculation pour être ajouté à la 36e édition de l’émission de spectacles, y compris certains matchs de titre.

Les matchs qui pourraient être ajoutés à WrestleMania 36 incluent le match de championnat par équipe WWE RAW organisé par The Street Profits, John Morrison et les titres SmackDown Tag Team de The Miz, le champion intercontinental de la WWE Sami Zayn, le titre WWE United States d’Andrade et le Kabuki Warriors ”. Titres par équipes féminines de la WWE.

AOP est le nom probable pour être les prétendants aux ceintures de tag Raw alors qu’il y aura un match pour déterminer les homologues de l’équipe de tag SmackDown. Daniel Bryan devrait devenir le challenger du championnat intercontinental de Sami Zayn, selon le scénario tandis que Rey Mysterio pourrait avoir à défier Andrade.

En ce qui concerne le match des titres par équipes féminines à WrestleMania 36, ​​il y avait des plans pour une triple menace avec Natalya et le Temple de la renommée de la WWE Beth Phoenix ainsi qu’Alexa Bliss et Nikki Cross pour défier les guerriers Kabuki. Il sera intéressant de voir si les mêmes plans restent intacts ou non.

Pour l’instant, ce sont les voitures de match actuelles de la vitrine des immortels qui ont lieu au WWE Performance Center à Orlando, en Floride,

Match titre WWE

Drew McIntyre contre Brock Lesnar (c)

Match de titre universel WWE

Roman Reigns contre le Temple de la renommée de la WWE Bill Goldberg (c)

Match de titre féminin WWE NXT

Charlotte Flair contre Rhea Ripley (c)

Match pour le titre RAW féminin

Shayna Baszler contre Becky Lynch (c)

Match d’élimination en six sets pour le titre féminin de SmackDown

Lacey Evans contre Sasha Banks contre Naomi contre Dana Brooke contre Tamina Snuka contre Bayley (c)

Dernier homme debout

Edge contre Randy Orton

John Cena contre «The Fiend» Bray Wyatt

The Undertaker contre AJ Styles

Kevin Owens contre Seth Rollins

Elias contre le roi baron Corbin