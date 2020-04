De nouvelles directions pour la WWE après WrestleMania 36

Le plus grand week-end de l’année pour la WWE vient juste de se terminer; avec de nouveaux champions couronnés, les scénarios se sont terminés et AJ Styles a perdu le match Boneyard qu’il a lui-même créé. Néanmoins, les fans de catch ne devraient pas s’attarder sur ce passé, mais plutôt regarder vers l’avenir et se demander (comme un Bill Goldberg mal cité) “Quelle est la prochaine?”

Adam Wilbourn, Michael Hamflett et Michael Sidgwick se sont assis pour discuter des nouvelles directions potentielles que la société pourrait prendre après WrestleMania 36.

L’un des domaines de débat les plus intrigants qui se dégage de l’arrière-plan des deux jours les plus étranges de la WWE est de savoir qui devrait défier les nouveaux champions du monde pour leurs titres. Drew McIntyre a déjà défendu son championnat de la WWE contre Big Show immédiatement après avoir détrôné Brock Lesnar, mais quelles stars de Raw méritent une chance au prix ultime de la WWE? De plus, après la victoire de Braun Strowman en un clin d’œil et vous ratez samedi sur Goldberg, qui reste sur la marque bleue pour lui?

En outre, il y a la question de savoir comment la WWE sauvera les carrières de Shayna Baszler et Rhea Ripley après leurs pertes importantes à ‘Mania, où Bayley et Sasha Banks partiront d’ici, et ce que l’avenir réserve à The Undertaker & Bray Wyatt après leur spectacle -voler des performances?!