Début de la production d’un nouveau documentaire sur Chyna, autorisé par sa mère

Il a été annoncé aujourd’hui que la production a commencé sur un nouveau documentaire sur Chyna, qui a été autorisé par sa mère Jan LaQue. Il s’appellera «L’histoire de Joanie Laurer». Voici un communiqué de presse:

Exclusif: un documentaire autorisé sur Joanie «Chyna» Laurer commence la production

La production du seul long métrage documentaire «officiel et autorisé» de Joanie «Chyna» Laurer a commencé.

FRAMINGHAM, MASSE. – 29 JANVIER 2020 – Début de la production du seul long métrage documentaire «officiel et autorisé» de Joanie «Chyna» Laurer. Laurer était connu dans le monde entier comme un lutteur professionnel révolutionnaire et comme la «9e merveille du monde». Ce documentaire a été autorisé par la succession de Joanie Laurer.

Le documentaire explorera la formidable influence de Laurer à l’intérieur et à l’extérieur du ring pour des millions de fans adorateurs à travers des interviews et des images avec un large éventail de sujets sélectionnés, dont la mère de Joanie, Jan LaQue.

Laurer est devenu célèbre au début des années 2000. Elle a été la première femme à affronter les hommes sur le ring sur un pied d’égalité. Sa présence sur le ring a sans doute fourni la première perspective féminine dominante en lutte professionnelle.

Mais sa force et sa détermination ont fait d’elle plus qu’une force révolutionnaire pour les femmes dans le sport. Elle est devenue un symbole de l’égalité des sexes dans le monde et elle a inspiré une génération de femmes et d’hommes.

«Ma fille, Joanie Laurer, a mené une vie remarquable. Je suis ravie de travailler en partenariat avec une équipe de production qui est passionnée de raconter sa vraie vie, pas seulement les parties qui ont joué dans le ring ou les tabloïds. », Déclare Jan LaQue, la mère de Laurer. «À cette fin, j’ai sélectionné une productrice avec qui travailler et qui comprend que le public ne connaît qu’un petit peu l’histoire de Joanie. Je veux restaurer son héritage, un héritage qui a été terni par d’autres. Joanie le mérite, tout comme ses vrais fans. »

“Notre équipe de production ne pourrait être plus honorée d’aider à raconter l’histoire de la vie de Joanie” Chyna “Laurer. Nous nous engageons à aborder ce projet avec intégrité et respect », a déclaré la productrice, Erin Hayes. «Laurer a montré à une génération que les femmes peuvent être fortes et intelligentes. C’est une histoire que nous voulons raconter et préserver. Elle n’était pas lutteuse, elle était championne et elle a inspiré la vie de tant de gens. C’est l’histoire que nous allons raconter. »

La production du documentaire a déjà commencé. L’équipe filme actuellement des entrevues avec ceux qui connaissaient Laurer personnellement, des experts et des personnes qui ont partagé des histoires incroyables sur l’influence qu’elle avait sur sa vie. De plus, le documentaire dévoilera la manipulation que son héritage a endurée par ceux qui cherchent à profiter de la renommée / luttes personnelles de Laurer et montrera que son destin était le produit de l’ère #metoo.

Pour les dernières informations sur le documentaire, consultez le site Web de la production. Des mises à jour régulières seront effectuées sur TheJoanieLaurerStory.com.