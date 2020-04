Décès de Howard Finkel, annonceur au Temple de la renommée de la WWE

La WWE a publié la déclaration suivante sur son site Web aujourd’hui. Nous adressons nos condoléances aux amis et à la famille d’Howard Finkel.

«La WWE est attristée d’apprendre que Howard Finkel est décédé à 69 ans.

Lorsque vous considérez les plus grands annonceurs du ring de l’histoire du sport et du divertissement sportif, vous auriez du mal à en nommer un meilleur que Howard Finkel. Originaire de Newark, dans le New Jersey, «The Fink» – une étiquette qui avait été affectueusement affectée à Howard au fil des ans – a fait sa première annonce au Madison Square Garden en 1977 pour le prédécesseur de la WWE, WWWF.

En 1979, Finkel était l’annonceur à temps plein de la WWWF, et lorsque la WWE a été créée en 1980, The Fink est devenu le premier – et finalement le plus ancien – employé. La voix distinctive de Finkel était immédiatement reconnaissable, et pendant plus de deux décennies, des superstars telles que The Ultimate Warrior, “Stone Cold” Steve Austin et bien d’autres auraient une victoire au titre marquée par l’appel de signature de The Fink, “et NNNEEEWWW World Champion!”

En dépit d’être un annonceur sur le ring, Finkel n’a pas hésité à la concurrence sur le ring dans certaines circonstances. En 1995, il a affronté son rival de longue date Harvey Wippleman dans un match de smoking sur Raw, et a ensuite aidé X-Pac à raser la tête de Jeff Jarrett dans un match cheveux contre cheveux à SummerSlam 1998.

En plus de son mandat légendaire en tant qu’annonceur, The Fink était une ressource indispensable dans les bureaux de la WWE pour sa vaste connaissance de l’histoire du divertissement sportif. Bien respecté par les Superstars actuelles, les légendes de la WWE et le Hall of Famers, la mémoire encyclopédique et la gentillesse de Finkel l’ont fait aimé de ses collègues. Le Fink a été intronisé au Temple de la renommée de la WWE le 4 avril 2009.

La WWE présente ses condoléances à la famille, aux amis et aux fans de Finkel. “

On ne sait pas encore la raison de son décès, mais il est en mauvaise santé depuis qu’il a subi un AVC en 2018.