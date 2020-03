Déclaration de FOX à WWE Universe, changements de calendrier

La WWE a connu un changement radical en raison de la pandémie de coronavirus. Tous les événements de la WWE auront désormais lieu à l’intérieur du Performance Center, y compris WrestleMania 36. FOX a publié la déclaration suivante à l’univers WWE.

Cher univers WWE,

Cette semaine à venir sera une autre semaine mémorable. Votre présence, vos signes, vos chants et bien plus nous manquent. Nous allons passer à travers cela ensemble et nous ne pouvons pas attendre que vous emballiez à nouveau les arènes / stades.

Cordialement, @WWEonFOX pic.twitter.com/R8GlDLClZd

– WWE sur FOX (@WWEonFOX) 16 mars 2020