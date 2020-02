Déclaration de Stardom sur l’annulation de spectacles sur la situation du coronavirus

La promotion japonaise Stardom a annoncé qu’elle prenait une précaution contre le Coronavirus en annulant plusieurs émissions.

Il a été signalé que le virus a infecté plus de 73 000 personnes dans le monde, mais principalement en Chine continentale. La promotion a donné les informations suivantes:

En raison de la situation actuelle des coronavirus au Japon, les mesures de précaution suivantes sont prises:

2.19 Événement fan de l’anniversaire de Mayu Iwatani – annulé

2.20 Événement de signature des fans – annulé

2.20 Conférence de presse – aura lieu, mais aucun fan n’est présent

2.22 Spectacle d’Osaka – annulé

2.23 Spectacle de Nagoya – annulé

2.29 Spectacle de Shinkiba – annulé

3.8 Spectacle au Korakuen Hall – aura lieu, Empty Arena (aucun fan présent)

3.14 Spectacles de jour et de nuit à Osaka – annulé

Les remboursements de ces spectacles sont disponibles. Si vous venez d’un pays étranger et avez des billets, veuillez envoyer un courriel [email protected] et nous vous aiderons à résoudre votre cas aussi efficacement que possible.

Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.

Notre émission du 8 mars au Korakuen Hall peut ne pas avoir de fans (Empty Arena en raison de l’épidémie de coronavirus) mais vous pourrez regarder l’intégralité de l’émission gratuitement sur notre chaîne Youtube officielle! Https: //t.co/jJF0LiFKSk

