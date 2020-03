Déclaration de Tampa Bay sur le déplacement de WrestleMania 36

La WWE a annoncé lundi que WrestleMania 36 avait été transféré du stade Raymond James de Tampa, en Floride, au Performance Center en raison de la pandémie de coronavirus.

Ticketmaster.com effectuera des remboursements dans les 30 prochains jours.

Le comité d’organisation local de Tampa Bay a publié la déclaration suivante:

«Notre communauté a attendu 36 ans pour accueillir WrestleMania et, bien que nous soyons tristes que cette situation imprévue nous ait conduits à l’annonce d’aujourd’hui, c’est tout à fait le bon appel pour la sécurité et la sûreté de toutes les personnes impliquées. Un grand merci à tous nos dirigeants locaux et à nos amis de la WWE, alors que nous travaillons collectivement à travers la fluidité sans précédent de ces dernières semaines. Le partenariat Tampa Bay-WWE n’a jamais été aussi fort. »