Déclaration des officiels de Tampa Bay sur WrestleMania 36

Le comité d’organisation local de Tampa Bay, en Floride, a publié une déclaration complète sur la décision de la WWE de déplacer le WrestleMania 36 du stade Raymond James de leur ville au Performance Center à Orlando.

Le texte complet peut être lu ici, bien que ce soit la coupe la plus choisie: –

«Notre communauté a attendu 36 ans pour accueillir WrestleMania, et bien que nous soyons attristés par le fait que cette situation imprévue nous ait conduits à l’annonce d’aujourd’hui, c’est tout à fait le bon appel pour la sûreté et la sécurité de toutes les personnes impliquées. Un immense merci à tous nos dirigeants locaux et à nos amis de la WWE, alors que nous travaillons collectivement à travers la fluidité sans précédent de ces dernières semaines. Le partenariat entre l’équipe Tampa Bay et la WWE n’a jamais été aussi fort. “

En plus de cela, nous avons également une nouvelle annonce du Stade Raymond James, clarifiant la politique de remboursement de l’immeuble: –

«Les remboursements pour tous les événements de la semaine WrestleMania sont disponibles dans tous les points d’achat d’origine. Si vous avez acheté vos billets via Ticketmaster, vous serez automatiquement remboursé dans les 30 prochains jours. Si vous avez acheté vos billets à la billetterie ReliaQuest de l’AMALIE Arena, les remboursements seront effectués dès la réouverture de la billetterie. Actuellement, la billetterie est fermée pour des raisons de sécurité. »

Ces groupes, comme la WWE, font face à une situation extrêmement difficile du mieux qu’ils peuvent. Cette clarification sera sans aucun doute bien accueillie par ceux qui avaient des billets pour WrestleMania 36, ​​qui va maintenant descendre dans un immeuble vide.