Déclaration officielle de la WWE sur l’annonce du Temple de la renommée des jumeaux Bella

Vous pouvez consulter l’annonce officielle de la WWE sur l’intronisation du Temple de la renommée des Bella Twins 2020 ci-dessous:

Nikki & Brie Bella, deux des Superstars féminines les plus emblématiques de l’histoire de la WWE, sont les dernières intronisées au Temple de la renommée de la WWE en 2020. Elles prendront leur place dans le hall sacré le jeudi 2 avril à Tampa, en Floride. , pendant WrestleMania 36 Week. La nouvelle a été révélée pour la première fois par Alexa Bliss lors de “A Moment of Bliss” le vendredi soir à SmackDown.

Les Bella Twins rejoignent Batista et les membres de nWo Hulk Hogan, Scott Hall, Sean Waltman et Kevin Nash dans la classe 2020 jusqu’à présent. Nikki & Brie réagiront à l’énorme nouvelle dans une interview sur WWE Backstage ce mardi à 23 heures. ET sur FS1.

La route du Temple de la renommée de la WWE a été longue pour Nikki & Brie, qui a commencé sa carrière à la WWE en s’amusant un peu à tromper ses adversaires. Brie a fait ses débuts en août 2008 et enchaîné une série de victoires, obtenant apparemment un second souffle après avoir galopé sous le ring. Cependant, leur ruse serait bientôt révélée être un peu de «Twin Magic», car il a été découvert que la sœur jumelle de Brie, Nikki, se cachait sous le ring, prête à changer de place et à remporter la victoire. Bien qu’ils aient été découverts, cette tactique continuerait à porter ses fruits pour les Bellas un nombre incalculable de fois au fil des ans.

Bien que «Twin Magic» ait été leur carte de visite dès le début, Nikki & Brie ont prouvé qu’ils étaient des concurrents extrêmement capables. Brie a été le premier à remporter l’or au championnat, battant Eve Torres pour devenir championne des Divas de la WWE en avril 2011. Nikki a emboîté le pas un an plus tard avec une victoire sur son compatriote Beth Phoenix, le Temple de la renommée de la WWE. Nikki a de nouveau remporté le titre aux Survivor Series 2014, détrônant AJ Lee pour relancer un règne qui durerait 300 jours, le plus long de l’histoire du Championnat des Divas.

Tout au long de leur séjour à la WWE, les Bella Twins ont fait partie de nombreuses rivalités classiques, affrontant Charlotte Flair, Sasha Banks, Becky Lynch, Stephanie McMahon et même entre elles. Ils ont également aidé à introduire une nouvelle génération de fans à la WWE avec leurs émissions de téléréalité à succès “Total Divas” et “Total Bellas”, ainsi que leur chaîne YouTube, qui compte plus de 2,6 millions d’abonnés.

Et maintenant, ils sont reconnus pour leurs incroyables carrières avec l’ultime honneur: l’intronisation au WWE Hall of Fame. Ne manquez pas que les Bella Twins prennent leur place dans l’histoire du divertissement sportif lors de la cérémonie d’intronisation au Temple de la renommée de la WWE 2020 le jeudi 2 avril, pendant la 36ème semaine de WrestleMania. Les billets pour la cérémonie sont disponibles dès maintenant chez Ticketmaster et au box-office Amalie Arena.