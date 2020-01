DeMarco: Quel match le Main Event WrestleMania 36 devrait-il se jouer?

J’apprécie l’excellente réponse à The Chairshot et à notre formidable équipe qui est venue au ROE dans les semaines à venir. Tout le monde est très heureux de vous présenter notre contenu, juste à temps pour The Road To WrestleMania! Au fur et à mesure que vous me / nous connaissez, veuillez interagir, laisser des commentaires et passer un bon moment en général. Nous sommes tous des fans dans l’âme, et c’est en grande partie une distraction de la vie réelle.

Nous sommes arrivés à la période la plus excitante de l’année, où le WWE Royal Rumble 2020 a lancé notre voiture sur la route de WrestleMania! Il y a toujours (trop) beaucoup de discussions sur le match qui sera «l’événement principal» du spectacle. J’utilise des guillemets parce qu’il y a un point principal à garder à l’esprit: nous, en tant que fanbase en ligne, mettons beaucoup plus de valeur dans cette notion que le dernier match est l’événement principal.

La WWE utilise cette distinction quand elle le souhaite – comme les femmes participant au tournoi principal de WrestleMania 35. Cette carte comportait en réalité trois matchs du tournoi principal: un qui a ouvert la série (Brock Lesnar contre Seth Rollins), un au milieu (Kofi Kingston contre Daniel Bryan), et le spectacle de plus près (Ronda Rousey contre Charlotte Flair contre Becky Lynch). Nous y sommes pris parce que CM Punk nous l’a dit, mais c’est vraiment moins un problème.

Maintenant que j’ai complètement sapé le but de cet article, voyons ce qui pourrait clôturer le show à WrestleMania 36!

Championnat de la WWE: Brock Lesnar (c) contre Drew McIntyre

Celui-ci est d’abord parce qu’il porte avec lui une ride très intéressante. Drew McIntyre n’est pas un compétiteur principal de WrestleMania. Pas encore. Mais je parie que beaucoup de gens lisant ceci le croient. Mais si vous détestiez Roman Reigns dans l’événement principal de WrestleMania 31 contre Brock Lesnar, vous devriez détester cela. Non, mais tu devrais.

Revenez en arrière et regardez ce match, et une partie de la construction. “Roman n’est pas prêt” faisait partie de cette histoire, et JBL l’a brillamment revendue dans un commentaire. De plus, cela a servi de toile de fond parfaite pour que Seth Rollins encaisse son contrat Money In The Bank.

Avance rapide de cinq ans et nous avons Drew McIntyre au milieu d’une poussée fulgurante. Mais ce n’est pas parce qu’Internet le veut qu’il signifie qu’il peut dessiner à cet endroit. Son adversaire l’a prouvé, mais n’importe qui peut tirer contre Brock Lesnar.

Championnat universel: The Fiend / Bray Wyatt (c) contre Roman Reigns

Beaucoup de gens (moi y compris) avaient Roman Reigns au crayon comme vainqueur du Royal Rumble. Drew McIntyre éliminant Brock Lesnar serait suffisant pour le mettre en position de challenger de Brock Lesnar, mais le fait qu’il remporte le Royal Rumble sera probablement bien plus qu’une simple cerise sur le gâteau.

Tout comme son homologue de Raw, The Fiend de Bray Wyatt est imparable. Il a tout détruit dans son sillage et est le fleuret parfait pour Roman Reigns dans le sens old-school-babyface. Roman est le héros et Fiend est le monstre que le héros doit surmonter.

Le timing est également parfait pour Roman Reigns. Il a lutté contre la leucémie et depuis son retour, il est resté aussi loin que possible de l’image du titre mondial. Les gens voudront (la plupart du temps) le voir dans ce rôle pendant que nous roulons à Tampa. Un Roman Reigns victorieux ira beaucoup mieux avec la foule hardcore de WrestleMania que lors de WM32 ou WM33.

Championnat féminin brut: Becky Lynch (c) contre Shayna Baszler

Shayna Baszler était une autre hypothèse de Royal Rumble émise par de nombreux experts comme moi, et son entrée au # 30 l’a pratiquement cimenté pour moi à l’époque. Mais mon bonhomme PC Tunney a fini par être correct, car c’était à nouveau LOLCHARLOTTEWINS lorsque The Queen Of WWE a éliminé The Queen Of Spades pour capturer cette distinction pour la première fois.

Compte tenu de la nature du rôle probable de WrestleMania de Charlotte (plus à ce sujet dans un instant), elle a probablement dû gagner, car il existe d’autres moyens pour se rendre à ce match sans que Shayna Baszler remporte le match Rumble.

Shayna Baszler, alors championne NXT, a battu Bayley et Becky Lynch dans l’événement principal des Survivor Series. Becky Lynch n’aimait pas ça – pas du tout – car elle a fait de son mieux pour briser le dos de Shayna pour clôturer le spectacle, “récupérer sa chaleur” dans le processus. À ce moment, cette épreuve de force WrestleMania est devenue évidente.

Becky Lynch est déjà une joueuse principale éprouvée, et elle peut amener Shayna Baszler à ce niveau en avril si la WWE le permet.

Edge contre Randy Orton comme événement principal de WrestleMania?

Un peu un joker (chiennes!) Pour vous est Edge contre Randy Orton. Aucun titre n’est impliqué ici, mais les deux hommes ont “WrestleMania main eventer” sur leur CV. Ils ont également tous les deux “Hall Of Famer”, Randy’s dit juste “futur” devant lui.

Cela semble fou, mais cela pourrait fonctionner. Edge a une tonne d’élan qui revient après une absence de 9 ans. Randy Orton peut raconter une sacrée histoire en travaillant le talon – il suffit de regarder sa course avec Daniel Bryan pendant la construction de WrestleMania 30. Il est l’adversaire parfait pour ramener Edge au tournoi principal de WrestleMania.

Le précédent existe également. Cela implique en grande partie The Undertaker (contre Shawn Michaels et contre Roman Reigns), mais clôturer le spectacle avec des légendes modernes peut surmonter le fait de ne pas avoir de championnat du monde en jeu. Ces gars-là peuvent s’en sortir.

Championnat NXT: Rhea Ripley (c) contre Charlotte Flair

Personne ne veut voir Charlotte Flair contre Bayley, Charlotte Flair contre Lacey Evans, ou Charlotte Flair contre quiconque sur Smackdown, sauf peut être Sasha Banks. Et en ce moment c’est peut-être un gros problème car Sasha est blessée.

Mais Charlotte Flair contre Rhea Ripley, le match de clôture du WrestleMania 36 est assez fou pour fonctionner. Rhea a été le destinataire d’une poussée de monstre, et elle ne montre aucun signe de ralentissement. Charlotte a déjà un événement principal WrestleMania à son actif, et elle peut aider à accélérer Rhea à ce niveau.

Je ne peux pas attendre la scène quand Charlotte Flair envahit Full Sail (probablement la semaine prochaine, peut-être à NXT Takeover: Portland) et fait connaître ses intentions.

Alors qu’est-ce que ça va être?

Je dois être honnête, je ne vois aucun des matches féminins clôturer le spectacle, même si j’aimerais bien y voir. Mais je suis le gars qui pense que la WWE a attendu un an de trop pour mettre les femmes dans le match final à WrestleMania… qui aurait dû être Charlotte Flair et Asuka à WrestleMania 34.

Cliquez sur la flèche pour aller à la page 2!

Autant que j’aime Edge, son match avec Randy Orton tombe légèrement en dessous des matchs de championnat des deux hommes. C’est vraiment une légère baisse, cependant. J’adorerais personnellement les voir choquer tout le monde et finir ça en dernier.