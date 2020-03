Dennis Rodman défie Rob Gronkowski au match de la WWE

WWE.com

L’ancien star de la NBA et membre honoraire de nWo, Dennis Rodman, vient peut-être de préparer le terrain pour un match de célébrités avec le récent signataire de la WWE, Rob Gronkowski.

Lors de sa récente émission spéciale «WWE Untold: Rodzilla Runs Wild», Rodman a déclaré qu’il avait entendu Gronk «parler de lui» ces dernières années. C’est pourquoi l’ancien attaquant du Chicago Bull veut que Gronkowski soit sur le ring.

Dennis a affirmé qu’un tel match ne serait pas une question d’argent (ahem), et a déclaré qu’il ne voulait faire ses preuves qu’à la place après avoir entendu Gronkowski se vanter de son athlétisme. L’âge de 58 ans s’est également bizarrement qualifié de “cinquante ans” en notant qu’il pouvait encore botter le cul.

C’est peut-être le genre de chose que la WWE voudrait boucher à l’avenir dans l’une de leurs supercartes d’Arabie saoudite. Cela susciterait un intérêt général, si rien d’autre; Les fans de catch hardcore, quant à eux, feraient probablement tout ça, et peut-être à juste titre.

Gronk est une recrue de la WWE, et Rodman n’a pas travaillé depuis qu’il a perdu contre Curt Hennig sur le jeu à la carte Superstars of Wrestling – Rodman Down Under d’iGW en juin 2000.

Son dernier match WCW était à Road Wild 1999 contre Randy Savage.