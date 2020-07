Deonna Purrazzo-ancienne star de la WWE partage des photos de la célébration du 4 juillet

JCC

Quelques-unes des femmes pro-catch ont fait la renommée en posant des photos séduisantes sur leurs comptes de médias sociaux et Deonna Purrazzo est l’une d’entre elles. L’ancienne superstar de la WWE NXT fait souvent sensation sur les réseaux sociaux avec des photos de bikini et elle a respecté son quotient de folie une fois de plus tout en célébrant le 4 juillet. Elle a déposé quelques nouvelles photos sur Instagram tout en célébrant le jour de l’indépendance de l’Amérique.

Deonna Purrazzo a été vue en minuscule maillot de bain lors d’une apparente célébration à l’occasion. Elle tenait un éclat dans sa main qui correspond à l’ambiance des festivités. le autre claquement comportait une pose de maillot de bain en bord de plage qui était garantie d’attirer l’attention. Ces deux clichés semblaient à couper le souffle et un tout nouveau cliché en opposition aux messages partagés par les divas de la WWE à l’occasion du 4 juillet, hier soir.

Cela étant dit, certains membres de la WWE Universe sont vraiment bouleversés par la façon dont elle a quitté l’entreprise avant même d’avoir la chance de faire quelque chose d’important. À ce stade, Deonna Purrazzo est sous contrat avec Impact Wrestling après la sortie de NXT. Elle s’apprête à affronter Jordynne Grace au Slammiversary où elle pourrait quitter la série en tant que toute nouvelle championne de l’Impact Knockouts.

Comme indiqué dans une interview précédente, Deonna Purrazzo a décidé de quitter WWE NXT car elle était bouleversée par le fait que tant de femmes aient signé après elle, soient allées de l’avant. La Virtuosa croyait que la WWE accumulait des talents et elle voulait donc sortir de ce système le plus tôt possible. C’est finalement arrivé pour elle lorsqu’elle a été libérée du contrat en raison de la réduction du budget liée à la pandémie de coronavirus.

Voici les commentaires de Deonna Purrazzo lors de son apparition sur Wrestling Inc Daily Podcast après sa sortie très attendue de la WWE,

«Je me sens à 100% comme si j’étais annoncé pour All In… cela a abouti à« elle va aller ailleurs et faire quelque chose de bien avec les autres »donc nous allons la faire venir ici. S’ils avaient fait quelque chose avec moi, ça aurait été parfait.



Mais je pense qu’au cours des deux dernières années avec AEW, [WWE] avaient tendance à être thésaurisation. Le talent n’était pas libéré, mais il y avait tellement de talents que j’ai souffert de l’arrivée de tant de femmes, puis nous sommes toutes du même milieu. »