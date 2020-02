Deontay Wilder Vs. Tyson Fury III confirmé

ESPN

Après avoir perdu son titre WBC Heavyweight contre Tyson Fury samedi soir, Deontay Wilder a annoncé qu’il allait effectivement activer sa clause de revanche – mettant en place un troisième affrontement entre les deux.

Wilder a été effacé la nuit par le champion des poids lourds linéaires, ce qui a conduit son entraîneur Mark Breland à jeter l’éponge pour éviter tout dommage durable à son combattant déjà battu.

De nombreux fans avaient émis l’hypothèse que cette victoire décisive ouvrirait la porte à un combat d’unification du titre des poids lourds britanniques entre Fury et Anthony Joshua dans un proche avenir.

Cependant, Wilder a décidé d’activer sa clause de revanche et de défier à nouveau Fury cet été.

S’adressant à l’Athletic, Wilder a déclaré: “Le match retour va certainement se produire. Nous allons y arriver. Je veux y revenir.”

Wilder a également estimé que son équipement d’entrée robuste était préjudiciable à sa performance la nuit et a déclaré “qu’il ne m’a pas du tout fait de mal, mais le simple fait est que mon uniforme était beaucoup trop lourd pour moi.”

En ce qui concerne les excuses, nous classerons celui-ci comme au mieux fragile. Quoi qu’il en soit, il semble maintenant que Wilder / Fury III aura lieu avant que nous ayons la chance d’assister à la bataille de Grande-Bretagne.

Wilder a également annoncé à l’Associated Press qu’il comprenait que Breland “veillait sur moi et essayait de faire ce qu’il jugeait bon, mais c’est ma vie et ma carrière et il doit accepter mes souhaits”, avant de continuer à affirmer que “nous allons changer beaucoup de choses dans le camp” – faisant allusion à un changement de personnel dans les coulisses pour Wilder à l’avenir.