Dernière apparition à l’écran de chaque catcheur de la WWE

Il ne semble approprié de parler brièvement des sorties / congés de ceux qui ne figureront pas dans cette liste, soit en n’étant pas des habitués à l’écran dans leurs rôles, soit en ne partageant tout simplement pas le profil des Superstars perdu pour la plus grande collection de personnel coupé dans l’histoire de l’entreprise.

Les producteurs Lance Storm, Billy Kidman, Mike Rotunda, Sarah Stock, Dave Finlay, Shane Helms, Pat Buck, Shawn Daivari et Scott Armstrong ont tous aidé le talent à organiser des matchs avec leur large éventail de compétences et de techniques. Andrea Listenberger, la scribe derrière le fantastique angle Otis / Mandy Rose a été lâchée malgré son succès évident. L’arbitre Mike Chioda était une présence aimée et fiable ayant été un homme au milieu à l’écran (et un membre d’équipage / scénariste dans les coulisses) depuis 1989. À l’opposé de l’échelle, Josiah Williams est monté à bord 30 ans plus tard mais avait trop développé un lien fort avec le public à la suite de ses remixes «Wrestle & Flow» des thèmes de la WWE. Aleksandar Jaksic et MJ Jenkins étaient entre le Performance Center et le Largo Loop en attendant une opportunité qui ne se présentera pas cette fois-ci. Leurs entraîneurs Kendo Kashin, Serena Deeb, Chris Guy ainsi que l’annonceur Jerry Soto ont également suivi.

Il est possible que ce ne soit pas la fin, et divers hommages seront probablement payés pendant des périodes encore plus turbulentes. Voici les moments de fermeture (pour le moment du moins) de ceux qui étaient – avant les événements récents – des visages plus familiers à la télévision …