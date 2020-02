Dernière mise à jour sur le statut WWE de l’étoile UFC Cain Velasquez

L’ancien champion des poids lourds de l’UFC, Cain Velasquez, a été vu pour la dernière fois sur la programmation de la WWE à Crown Jewel 2019. Il a affronté Brock Lesnar ce soir-là pour que le championnat de la WWE soit court.

Son match avec la Beast Incarnate pour le titre le plus convoité n’a duré que deux minutes parce que la WWE ne voulait pas étirer le match. Cain souffrait d’une blessure au genou et le match s’est donc terminé rapidement.

Cain Velasquez a fait appel au verrou de soumission Kimura de Brock Lesnar pour se faire radier de WWE TV. C’était censé être une courte interruption pour l’ancienne superstar de l’UFC. Mais il s’avère que Cain pourrait être absent pour une période plus longue alors que la saison de Wrestlemania 36 se poursuit.

Aucune mise à jour confirmée n’est disponible concernant la star mexicaine malgré de nombreuses spéculations. Les responsables de la WWE ont plutôt hâte de lui donner des leçons de base.

Selon Tom Colohue, la grande perte de Crown Jewel 2019 a entraîné la perte de confiance des responsables de la WWE en Cain Velasquez en tant qu’artiste. Cependant, cet homme peut bien faire à l’intérieur du cercle carré s’il dispose de plus de temps et d’une réservation agréable. Les officiels ont donc encore de l’espoir en lui et envisagent un retour, un jour. Ainsi, Cain est régulièrement vu s’entraîner au Performance Center pour revenir sur le ring,

«Un peu de mise à jour sur Cain Velasquez, qui devait faire partie du Royal Rumble. Il s’est annoncé qu’il allait être dans le Royal Rumble pour un certain nombre de médias sur le BT Launch Bus, mais il n’a pas fini par être dans le Royal Rumble en raison d’une traction tardive.

J’ai parlé à plusieurs reprises de la perte de confiance que l’entreprise a eu avec Cain Velasquez, mais il est toujours signé à la WWE. Il est toujours en formation et en préparation et il devrait retourner dans l’entreprise lorsqu’il sera prêt à le faire.

Ils le surveillent. Ils surveillent son développement et il est toujours sous contrat et devrait apparaître plus tôt que tard. »

Les mises à jour suggèrent que Cain Velasquez pourrait revenir à l’action dans Wrestlemania 36. Cependant, il n’y a pas de capacité certaine sur Raw ou Smackdown pour l’insérer dans la carte de match. Sa querelle avec Brock Lesnar serait en attente. Mais cette revanche ne se produira probablement pas, car Velasquez est sans égal en ce qui concerne le contexte de lutte professionnelle. Au contraire, la WWE est susceptible de créer un nouvel angle pour lui lors de son retour.