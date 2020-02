Dernière rumeur sur Sting potentiellement à nouveau en lutte

Le mois dernier, Pwinsider.com a rapporté que le créateur de la WWE parlait du WWE Hall of Famer Sting comme une partie majeure de Super ShowDown où il pourrait faire un retour à l’action dans le ring.

Il a noté que même si aucun accord n’avait été conclu à l’époque, les conversations s’étaient déroulées jusqu’à présent que certains pensaient que Sting pourrait comparaître au Royal Rumble. Cela ne s’est pas produit.

Pwinsider.com a rapporté lundi dernier, on leur a dit que ces pourparlers avaient pris fin. Il semble donc qu’aucun accord n’ait été conclu.

Alex McCarthy de TalkSport.com a noté ce qui suit concernant les rumeurs sur Sting:

«Les rumeurs courent partout que l’icône de la WCW a été médicalement effacée pour avoir un autre match de la WWE. Et on pense que ce match sera avec The Undertaker. “

“Que ce soit activé ou désactivé, Sting semble déterminé à obtenir son match et Undertaker aimerait probablement travailler avec lui aussi.”