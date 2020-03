Dernières nouvelles – AEW Dynamite sera diffusé mercredi prochain, le match Blood & Guts a été reporté

Alors que AEW Dynamite sera diffusé en direct la semaine prochaine, le match Blood & Guts a été reporté pour l’instant.

Le président de l’AEW, Tony Khan, a annoncé que «le temps et les circonstances n’étaient pas appropriés».

Lors de la diffusion en direct de la semaine prochaine (aucun fan présent), Chris Jericho affrontera Matt Hardy en face à face. Voici la déclaration officielle du président de l’AEW, Tony Khan:

Le message suivant est du président et chef de la direction de #AEW @TonyKhan

Notre objectif chaque semaine avec AEW Dynamite sur TNT est de produire de grands spectacles pour nos fans, et je crois que nous le faisons. Nous nous sommes sentis particulièrement motivés pour servir notre public mercredi dernier, compte tenu de ce à quoi le monde entier fait face, et j’espère que nous leur avons donné une évasion bien méritée pendant ces temps difficiles.

Tout le monde chez AEW est très fier de ce que nous avons livré et humilié par la réponse et les aimables paroles que nous avons reçues de fans et partenaires du monde entier. Je vous remercie!

Nous prévoyons de continuer à répondre à cet appel avec des émissions hebdomadaires en direct tous les mercredis soirs sur TNT, mais le moment et les circonstances ne conviennent pas à la carte que nous avions prévue la semaine prochaine pour Blood and Guts.

Ce spectacle aura lieu quand le moment sera venu, mais ce sur quoi vous pouvez compter mercredi prochain est un grand épisode en direct d’AEW Dynamite mettant en vedette Chris Jericho face à Matt Hardy, face à face, en tête-à-tête, pour le première fois et une formidable nuit de lutte.

En attendant, jusqu’à AEW Dynamite ce mercredi soir, suivez-nous via les réseaux sociaux et soyez prudent et intelligent afin que nous puissions vous revoir tous sur la route dès que possible. Merci d’avoir rendu tout cela possible pour tout le monde ici à AEW, c’est un rêve devenu réalité de pouvoir faire ces spectacles pour vous tous.