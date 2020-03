Dernières nouvelles – Événement en direct du week-end de la WWE à Toronto annulé

La WWE a annulé leur événement en direct samedi à Toronto. Le Coca-Cola Coliseum a tweeté ce qui suit:

L’événement SuperShow WWE Live Road To WrestleMania prévu pour ce samedi 14 mars au Coca-Cola Coliseum de Toronto a été annulé. Les remboursements sont disponibles à tous les points de vente. pic.twitter.com/544j5plmiV

– Coca-Cola Coliseum (@CocaColaClsm) 13 mars 2020

ORIGINAL: L’événement en direct de la WWE à Youngstown, Ohio dimanche a été annulé en raison du coronavirus. Le Covelli Center de Youngstown a publié la déclaration suivante:

Au sein du groupe de gestion JAC, nous avons pris conscience des préoccupations croissantes entourant COVID-19 et prendrons toutes les précautions nécessaires pour protéger la santé et la sécurité de tous les clients et des membres de notre personnel. Conformément à l’ordre énoncé aujourd’hui par le State of Ohio Board of Health qui contenait la directive d’interdire tous les rassemblements de masse de plus de 100 personnes, tous les événements prévus pour le mois de mars auront lieu au Covelli Center et au Packard Music Hall sera soit suspendu, soit annulé.

Vous trouverez ci-dessous des informations décrivant tous les événements prévus pour le mois de mars dans les deux installations.

ÉVÉNEMENTS DU COVELLI CENTER:

Jeux de hockey fantômes: Les matchs de hockey fantômes qui étaient prévus pour le vendredi 3/13 et le samedi 3/14 seront suspendus et joués à une date ultérieure. Tous les fans avec des billets pour les jeux Youngstown Phantoms les 3/13 et 3/14 sont priés d’apporter leurs billets à la Southwoods Health Box Office située dans le Covelli Center à tout moment à partir du mercredi prochain 3/18 pour échanger un bon de billet (s ) pour chaque billet en cours qu’ils peuvent échanger contre un futur match de hockey Phantoms en avril 2020 ou au cours de la prochaine saison 2020-21.

WWE: Conformément à la proclamation émise par le gouverneur DeWine, l’événement en direct de la WWE prévu pour ce dimanche 15 mars à Youngstown, Ohio a été annulé. Les remboursements sont disponibles à tous les points de vente.

Championnats d’État de lutte de l’OAC: Les championnats d’État de lutte de l’Ohio Athletic Committee prévus pour les 3/21, 3/22, 3/28 et 3/29 ont été suspendus et se tiendront probablement à une date ultérieure. Les remboursements seront émis au point de vente. Si vous avez actuellement vos billets, ils seront toujours honorés lors de l’événement reprogrammé. Plus d’informations proviendront directement de l’Ohio Athletic Committee concernant cet événement sur www.ohioathletics.com.

ÉVÉNEMENTS PACKARD MUSIC HALL:

Packard Band Concert prévu pour le 3/15 a été annulé.

L’horaire de l’hôtel de ville de Trumbull pour le 3/18 a été annulé. Les remboursements seront émis au point de vente.

Tous les autres événements prévus au mois de mars qui se déroulent au Packard Music Hall sont susceptibles d’être annulés ou reportés. Nous partagerons ces informations dès qu’elles seront disponibles.