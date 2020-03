Dernières nouvelles – La XFL s’apprête à suspendre sa saison

Selon Konnor Fulk de XFL News Hub, la XFL suspendra sa saison en raison du Coronavirus. Cela vient après que la NBA, la LNH, la MLB, la MLS et d’autres ont tous suspendu leurs saisons. Le tournoi “March Madness” de la NCAA a été annulé et NASCAR organisera ses prochaines courses en l’absence de fans.

Bien qu’aucune annonce officielle de XFL n’ait été faite à ce jour, cela devrait arriver sous peu.

Fulk a tweeté ce qui suit,

Breaking: Je viens d’avoir une source solide pour me contacter et #XFL a suspendu sa saison. Plus d’infos à venir.

– Konnor Fulk (@KonnorFulk_XFL) 12 mars 2020

Je transpire. Ce sont les nouvelles les plus folles que j’ai jamais couvertes.

1) J’ai des sources légitimes me disant que la saison est suspendue. Rester avec eux.

2) J’admets pleinement que les joueurs / entraîneurs ont encore reçu très peu d’informations.

– Konnor Fulk (@KonnorFulk_XFL) 12 mars 2020