Dernières nouvelles: les nouveaux champions de l’équipe SmackDown Tag couronnés – Spoilers

Le nouveau jour devenez les champions de la WWE SmackDown Tag Team !!

Ce soir, vendredi soir à SmackDown, The New Day est devenu le nouveau champion par équipe de SmackDown Tag Team. Big E (représentant The New Day) a vaincu The Miz et Jey Uso dans un match Triple Threat. Félicitations à The New Day pour leur victoire au championnat!

Et NEEEEEWWWWW !!! # SmackDown @WWEBigE @TrueKofi @XavierWoodsPhD pic.twitter.com/dnRoG2ZZ47 – WWE (@WWE) 18 avril 2020

😘😘😘😘😘😘 # SmackDown @WWEBigE @XavierWoodsPhD @TrueKofi pic.twitter.com/AE7LxY4Ep5 – WWE (@WWE) 18 avril 2020

