Dernières nouvelles: Matt Hardy fait ses débuts dans AEW, Blood & Guts

Pendant les derniers instants d’AEW Dynamite, nous avons assisté au début de «Cassé» Matt Hardy. Il rejoindra Cody, Hangman Page, Kenny Omega et Nick Jackson pour affronter The Inner Circle à AEW Blood & Guts.

TOUT SUPPRIMER LA LUTTE! @MATTHARDYBRAND est arrivé! pic.twitter.com/ChxQgETkjq

– All Elite Wrestling (@AEWrestling) 19 mars 2020

*,

body .td_uid_2_5e73133f1fa0d_rand .td-trending-now-title,

body .td_uid_2_5e73133f1fa0d_rand .td-read-more a,

body .td_uid_2_5e73133f1fa0d_rand .td-weather-information: avant,

body .td_uid_2_5e73133f1fa0d_rand .td-weather-week: avant,

body .td_uid_2_5e73133f1fa0d_rand .td-subcat-dropdown: hover .td-subcat-more,

body .td_uid_2_5e73133f1fa0d_rand .td-exchange-header: avant,

body .td-footer-wrapper .td_uid_2_5e73133f1fa0d_rand .td-post-category,

body .td_uid_2_5e73133f1fa0d_rand .td-post-category: hover {

couleur de fond: # dd3333;

}

body .td-footer-wrapper .td_uid_2_5e73133f1fa0d_rand .block-title> * {

rembourrage: 6px 7px 5px;

hauteur de ligne: 1;

}

body .td_uid_2_5e73133f1fa0d_rand .block-title {

couleur de la bordure: # dd3333;

}]]>

Histoires tendances