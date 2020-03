Dernières nouvelles – Scott Steiner s’effondre lors des enregistrements télévisés de l’Impact Wrestling, hospitalisé

Selon des informations provenant des enregistrements télévisés de l’Impact Wrestling de vendredi soir à Atlanta, en Géorgie, Scott Steiner s’est évanoui dans les coulisses et a été immédiatement emmené dans un hôpital local. Nous savons que Steiner est venu sur le ring plus tôt dans la nuit et a fait un segment. Il semble qu’il se soit effondré une fois de retour dans les coulisses. Les détails sont sommaires au moment de la rédaction de cet article, mais Tommy Dreamer s’est rendu sur Twitter pour dire que Scott «allait bien et avec grand soin». Dreamer a également noté que lui, Joey Ryan et Scott D’Amore étaient tous à l’hôpital avec Scott et a demandé aux fans de dire une prière pour «Big Poppa Pump». Il a dit,

Je suis à l’hôpital en ce moment avec @ScottDAmore @JoeyRyanOnline Scott Steiner se porte bien Et avec grand soin Dites une prière pour Big Poppa Pump Holla si vous m’entendez

D’Amore a également tweeté que Scott était «OK».

Pour toutes les parties concernées, @ScottSteiner est OK.

Sa famille est reconnaissante des préoccupations et du soutien de chacun.

Nous aurons beaucoup plus sur cette situation plus tard ce matin ici sur eWn.

