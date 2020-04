Dernières nouvelles – Un employé de la WWE teste positif pour le coronavirus

METTRE À JOUR: La personne qui a été testée positive pour COVID-19 a travaillé sur WrestleMania 36 mais n’était pas dans les coulisses des enregistrements télévisés de SmackDown la nuit dernière. La personne n’était pas un talent sur le ring.

ORIGINAL: Selon un rapport de Fightful, plusieurs lutteurs de la WWE ont reçu une note de service au cours de la semaine dernière, révélant qu’il y avait eu un test positif pour COVID-19 à la WWE. La note se lit comme suit:

«Nous venons d’être informés que (nom supprimé) a été diagnostiqué avec COVID-19. Les médecins de la WWE ont parlé avec (expurgé) ce matin et ont indiqué (qu’ils) avaient eu un contact pour la dernière fois avec quelqu’un à la WWE le 26 mars au Performance Center. Comme vous le savez, (expurgé) n’est pas un artiste sur le ring et nous pensons que cette question présente un faible risque pour vous selon la chronologie suivante. Ceux d’entre vous qui étaient potentiellement exposés devraient être autorisés à voyager le soir du jeudi 9 avril au plus tard, car la dernière exposition possible à un personnel talentueux aurait dû avoir lieu au moins 14 jours avant. »

Selon le mémo, la personne infectée a donné son consentement à partager son nom et son statut. Ils se sentent apparemment beaucoup mieux maintenant. L’employé a été testé positif après que leur colocataire et eux aient montré des symptômes.

Comme vous vous en doutez, de nombreuses superstars de la WWE ne sont pas satisfaites de l’environnement de travail actuel. Vince McMahon décidant de diffuser à nouveau toutes leurs enregistrements télévisés en direct n’aide pas les choses.

La WWE a depuis confirmé le rapport, déclarant:

«Un employé de la WWE s’est révélé positif pour COVID-19. Nous pensons que cette affaire présente un faible risque pour les talents et le personnel de la WWE, car l’individu et un colocataire sont devenus symptomatiques dans les jours qui ont suivi l’exposition à deux personnes travaillant dans les soins de santé aigus le soir du 26 mars, après que la production télévisée de la WWE sur un plateau fermé ait été déjà terminé. L’employé n’a eu aucun contact avec qui que ce soit de la WWE depuis qu’il a été exposé à ces deux personnes, se porte bien et a récupéré complètement.