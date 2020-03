Derniers détails sur la WWE, IMPACT dans les coulisses de la relation de travail

À plusieurs reprises dans un passé récent, la WWE a utilisé des séquences de lutte IMPACT avec des crédits «Courtoisie de» et «Merci à» inclus dans les spéciaux documentaires du WWE Network et d’autres projets.

Cette semaine, IMPACT Wrestling a retrouvé la faveur.

Dans l’épisode d’IMPACT sur AXS TV de cette semaine, comme nous l’avons signalé ici sur eWrestlingNews.com il y a plus d’une semaine, l’intronisé au Temple de la renommée de la lutte IMPACT 2020 a été annoncé comme étant Ken Shamrock dans un angle d’événement principal qui a fini par le voir exploser avec une boule de feu.

Shamrock, un UFC Hall Of Famer snf le tout premier champion du monde NWA des NWA: Total Nonstop Action days, est également un ancien champion intercontinental de la WWE, champion de la WWE Tag-Team et vainqueur du tournoi King of the Ring en 1998.

Dans le package vidéo diffusé pour annoncer l’intronisation au Temple de la renommée de la lutte IMPACT 2020 de “L’homme le plus dangereux du monde”, qui est revenu à la promotion l’année dernière dans un rôle actif de catch, des images de la carrière de Shamrock à la WWE ont été montrées.

Selon F4WOnline, les séquences vidéo ont été utilisées conformément à l’accord susmentionné entre IMPACT et la WWE, qui a également vu la WWE utiliser des séquences IMPACT sur des projets antérieurs et probablement à l’avenir.

Les images montraient que Shamrock était un ancien champion de la WWE Intercontinental et Tag-Team, et présentait sa victoire en 1998 sur le roi de l’anneau, qui a culminé avec la légende du MMA et de la lutte professionnelle en soumettant Dwayne “The Rock” Johnson en finale.

La cérémonie d’intronisation au Temple de la renommée de la lutte IMPACT 2020 aura lieu dans le cadre du week-end à la carte Bound For Glory, qui se déroule généralement en octobre.

IMPACT Wrestling a lancé son Temple de la renommée en 2012 avec l’intronisation de «The Icon» Sting, et a traditionnellement présenté un ou plusieurs lutteurs intronisés par an – à l’exception de deux entrants au cours de l’année civile 2015, et personne n’entrant en 2017 ou 2019.

Shamrock se joindra à la liste suivante de légendes qui figurent actuellement au Temple de la renommée de la lutte IMPACT: Sting, Kurt Angle, Jeff Jarrett, Team 3D, Earl Hebner, Gail Kim et Abyss.

Un combattant légendaire du MMA qui a ouvert la voie aux combattants du MMA en lutte professionnelle – c’est notre privilège incroyable d’introniser le premier champion du monde de l’histoire d’IMPACT – @ShamrockKen – dans le Temple de la renommée d’IMPACT cette année.

Merci à @WWE pour la vidéo. pic.twitter.com/v9CUiK6oSe

– IMPACT (@IMPACTWRESTLING) 18 mars 2020