Derniers rapports sur les réactions de la WWE à la réorganisation de la grande direction

La grande nouvelle de jeudi était lorsque la WWE a annoncé une «transition de gestion» avec les coprésidents de la WWE, George Barrios et Michelle Wilson, quittant l’entreprise. Ils ne font plus partie du conseil d’administration de la WWE après avoir été dans l’entreprise pendant plus d’une décennie.

Ils ont été licenciés par le président-directeur général de la WWE, Vince McMahon, avant le quatrième trimestre et l’appel de résultats 2019 complet jeudi prochain.

Pwinsider.com a publié un rapport sur la situation où il a été noté que McMahon n’est pas satisfait de la façon dont les choses se passaient pour l’entreprise, et il a estimé qu’il était temps de changer. Seul un petit cercle de personnes sait ce qui s’est réellement passé avec ces départs et comment cela s’est passé ne sera pas connu pendant longtemps en raison de la non-divulgation et des indemnités de départ.

Le mot est que la principale raison de leur absence est que Vince et eux avaient des visions complètement différentes de la manière dont la WWE pourrait générer des revenus parmi d’autres personnalités commerciales.

Un employé a plaisanté avec PWInsider: “Ce ne sera jamais Vince qui perdra cet argument.”

Le mot est qu’une annonce interne publiée par la société à ses employés était encore plus directe qu’elle ne faisait allusion à des différences irréconciliables dans les priorités stratégiques de la WWE. Wilson et Barrios ont eu une vision, et Vince en a une autre. Ces départs n’étaient pas quelque chose qui était attendu car les employés de la WWE ont été choqués par la nouvelle.

PWInsider suppose que quelque chose s’est produit qui a conduit à une explosion et à un départ immédiats, car l’annonce n’a pas eu lieu le week-end, lorsque la plupart des entreprises publient leurs nouvelles négatives dans l’espoir qu’elles seront oubliées au moment de la semaine prochaine.

Un employé de la WWE a déclaré que c’était le jour le plus choquant dont ils pouvaient se souvenir depuis «l’horrible journée de 2007» lorsque la WWE a licencié 10% de ses effectifs.

Il a été ajouté que Barrios et Wilson avaient tous deux leurs bizarreries, mais étaient bien appréciés au sein de la WWE. La raison en est qu’ils sont considérés comme une «présence apaisante» contre la personnalité plus grande que nature de Vince.

WrestleVotes sur Twitter a également publié ce qui suit:

Je viens de parler à quelqu’un à l’intérieur de la tour Titan. Vibe serait mal à l’aise aujourd’hui. Plus de questions que de réponses. À l’approche de la période la plus occupée de l’année, les gens se grattent la tête.

Oh, et la XFL sera lancée la semaine prochaine…

– WrestleVotes (@WrestleVotes) 31 janvier 2020