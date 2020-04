Des entreprises locales de Floride commentent les enregistrements de la WWE

WWE

Des entreprises d’Orlando, en Floride, ont donné leur avis sur la décision de la WWE de poursuivre les enregistrements au Performance Center, a confirmé la journaliste locale Stephanie Coueignoux sur Twitter.

La WWE enregistre régulièrement de nouveaux épisodes de Raw, SmackDown et NXT dans toute la situation mondiale actuelle à son Performance Center à Orlando, en Floride. Cette année, WrestleMania a même été filmé sur PC et certains matchs du PPV Money in the Bank du 10 mai auraient également lieu.

Cependant, Stephanie Coueignoux affirme qu’un propriétaire d’entreprise local dans la région était très préoccupé par les enregistrements et avait également repéré le personnel de la WWE ne respectant pas les règles de distanciation sociale. Un autre propriétaire d’une entreprise locale a déclaré qu’ils acceptaient les spectacles, tant qu’ils restaient à l’écart d’eux. Ils ont également ajouté qu’ils comprenaient que tout le monde essayait de gagner sa vie.

La décision de la WWE de continuer comme d’habitude dans la situation mondiale actuelle a suscité des critiques au cours des dernières semaines. Pourtant, ces commentaires montrent à quel point les personnes en conflit sont toujours sur ce sujet, certains étant préoccupés par la présence de l’entreprise et d’autres sympathisant avec les employés travaillant à ce moment-là.