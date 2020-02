Des invités pour un épisode spécial sur le thème de la Saint-Valentin du podcast “After the Bell” de la WWE

La WWE a annoncé les détails – et les invités – pour leur édition spéciale Saint Valentin de leur podcast officiel hébergé par Corey Graves.

Mercredi après-midi, la WWE a annoncé qu’un épisode spécial sur le thème de la Saint-Valentin du podcast “After The Bell with Corey Graves” devrait sortir le jeudi 13 février, un jour avant les vacances de 2020 le vendredi 14 février.

WWE.com a publié aujourd’hui l’annonce suivante confirmant Carmella et Otis pour l’édition spéciale du podcast WWE: ATB:

Invité vedette de Carmella et Otis lors de la Saint-Valentin spéciale après la cloche

Le cœur de Corey Graves grandira-t-il en trois tailles dans une édition de la Saint-Valentin d’After the Bell? Douteux. Mais il a deux invités qui feront de leur mieux pour y arriver.

L’ATB spécial V-Day accueillera Carmella et Cupid, un résident de la WWE, Otis, dans un épisode qui mélangera à coup sûr la romance entre et au-delà des cordes. De la relation de Carmella et Graves à la parade en cours d’Otis avec Mandy Rose – un favori personnel de l’ATV, pourrions-nous ajouter – celui-ci est sûr de faire pomper le sang et de se sentir. Après tout, le cœur est la machine la plus lourde de toutes, à bien des égards.

Après la cloche tombe tous les jeudis!

Découvrez les nouveaux épisodes de «After The Bell with Corey Graves» tous les jeudis sur CHTBL.com.

Nous sommes d’humeur ❤ ❤ ❤ cette semaine sur #AfterTheBell lorsque @otiswwe et @CarmellaWWE rejoignent @WWEGraves TOMORROW! https://t.co/xRYy95689v

– WWEAfterTheBell (@AfterTheBellWWE) 12 février 2020