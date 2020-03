Des sessions de crâne brisé non censurées arrivent sur le réseau WWE

WWE

‘Stone Cold’ Les sessions Broken Skull Uncensored de Steve Austin seront disponibles sur le réseau WWE à partir de ce mardi.

Les premiers épisodes de la série d’entretiens avec le Texas Rattlesnake avec des légendes de la lutte semblent avoir touché la corde sensible de l’Univers de la WWE et Austin lui-même a annoncé via le compte YouTube de la WWE que l’Univers de la WWE avait parlé. Les sessions Broken Skull seront disponibles pour la première fois sans censure.

The Undertaker, Big Show, Kane, Goldberg et plus récemment Bret ‘The Hitman’ Hart sont tous apparus en face d’Austin dans la série et ont chacun raconté leur juste part d’histoires intrigantes sur leur carrière à l’intérieur et à l’extérieur de la WWE.

Maintenant, tous les épisodes qui ont été enregistrés jusqu’à présent seront diffusés sur le réseau WWE ce mardi, complètement non filtrés et non censurés. Cela pourrait signifier que certaines anecdotes qui ont été laissées sur le plancher de la salle de coupe ou jugées épicées pour l’épisode original peuvent maintenant se retrouver dans cette version du spectacle … ou nous pourrions simplement voir Austin et Hart larguer la bombe “ F ” parfois.

Il n’y a pas eu de nouvelles quant à savoir qui sera le prochain invité d’Austin dans la série en ce moment ou si cet épisode aura l’édition “ Broken Skulls Uncensored ” publiée à côté d’elle dès sa sortie.