Des tonnes de coulisses WrestleMania 36 News – Spoilers, changements majeurs, et plus

Voici quelques nouvelles et notes en coulisses sur l’événement à la carte WrestleMania 36, ​​qui sera diffusé sur le réseau WWE samedi et dimanche prochains:

• Plusieurs personnes ont été immédiatement retirées de toutes les émissions cette semaine en raison de problèmes de maladie. Certains d’entre eux ont dit qu’ils étaient malades et d’autres ne se sentaient pas malades, mais avaient des fièvres supérieures au seuil de 100,4 de la WWE. Plusieurs autres ont déclaré aux responsables de la WWE qu’ils ne se sentaient pas à l’aise pour assister à la série.

• John Morrison vs The Usos vs. The New Day se déroulera dans un match à triple menace. Les titres par équipe de Miz et John Morrison seront en jeu. Le plan original était d’avoir un match de championnat par équipe SmackDown typique mettant en vedette The Miz / John Morrison contre The Usos, mais Miz a été contraint de quitter la série parce qu’il est malade et en quarantaine.

• Comme indiqué plus tôt ici sur eWn, Buddy Murphy est malade et n’est pas venu aux enregistrements télévisés cette semaine. Selon des sources, aucune personne présentant des signes de maladie n’était autorisée à proximité du bâtiment, même si elle n’avait que la toux ou le nez bouché.

• Dans une mise à jour sur Asuka et Cesaro n’ayant pas été autorisé pour WrestleMania 36, ​​ce n’est pas le cas et les deux sont apparus dans l’émission. Ils sont tous les deux en bonne santé actuellement. Nous nous excusons pour l’erreur précédente. Asuka a apparemment participé à un match de championnat féminin par équipe non encore annoncé au WrestleMania 36.

• La WWE faisait toujours la promotion de plusieurs matchs de WrestleMania 36, ​​dont Goldberg contre Roman Reigns, lors de la diffusion de SmackDown de ce soir. Ils ont même annoncé la semaine prochaine les deux face à face sur SmackDown. Comme indiqué, les émissions ont été enregistrées la semaine dernière et ils devront effectuer des modifications après l’émission la semaine prochaine. Bien que la WWE ne l’ait pas encore annoncé, Goldberg affrontera désormais Braun Strowman à WrestleMania 36.

• Le champion des États-Unis de la WWE, Andrade, n’a pas travaillé les 36 enregistrements de WrestleMania cette semaine après avoir subi une blessure aux côtes lors du Raw de lundi où il a fait équipe avec Angel Garza pour vaincre Ricochet et Cedric Alexander. Andrade et Garza devaient contester The Street Profits à WrestleMania, mais Andrade a été remplacé par la superstar Austin Theory de la WWE NXT, selon POST Wrestling. La théorie a été introduite en remplacement de l’équipe de Garza. Un angle sera probablement diffusé lundi à Raw pour expliquer pourquoi Theory remplace Andrade dans le match. La blessure est «très mineure» mais suffisamment grave pour qu’il n’ait pas été autorisé médicalement à participer.

• Edge contre Randy Orton a été enregistré avec succès plus tôt cette semaine.

• Les matchs AJ Styles vs Undertaker «Boneyard Match» et John Cena vs Bray Wyatt WrestleMania 36 ont été enregistrés avec succès à d’autres endroits (pas au WWE Performance Center) la semaine dernière.

• Otis contre Dolph Ziggler a été enregistré avec succès pour WrestleMania 36.

• Mandy Rose était censée être l’arbitre du match Otis contre Dolph Ziggler mais cela semble avoir changé.

• Sami Zayn contre Daniel Bryan pour le championnat intercontinental a été enregistré pour WrestleMania 36.

• Jerry Lawler n’a pas été utilisé pour WrestleMania 36 par souci de son âge. La WWE a également fait très attention à Lawler en raison de la crise cardiaque qu’il a subie à RAW il y a plusieurs années.

• Dana Brooke et Rey Mysterio ont été retirés du spectacle en raison de leur mise en quarantaine.

• Pendant les enregistrements télévisés, des personnes très sélectionnées étaient autorisées à l’intérieur du bâtiment. Cela comprenait les talents travaillant leurs matchs, les caméramans et Vince McMahon lui-même. D’autres attendaient dehors ou étaient seuls dans de petites pièces dans les coulisses.

• Enfin, l’intégralité de l’émission WrestleMania 36 a déjà été enregistrée pour ceux qui ne le savent pas. Ils ont également enregistré les épisodes post-WrestleMania de RAW et NXT. L’ensemble du personnel et de l’équipage est de retour à la maison dans l’attente d’en savoir plus sur ce qu’ils feront ensuite.

(h / t – GAGNÉ)