Détails des coulisses d’AEW Dynamite en Géorgie

AEW

Alors que beaucoup a été fait sur la course contre la montre de la WWE pour

obtenir WrestleMania 36 enregistré avant Orange County a imposé un verrouillage sur tous

opérations non essentielles, AEW a également connu une ruée similaire pour obtenir de

contenu dans la boîte.

Avec l’aimable autorisation du PWTorch,

Toutes les luttes d’élite ont eu une bataille pour s’assurer que le plus de contenu possible

a été abattu avant un délai de minuit imposé à Norcross, en Géorgie, dans le passé

Jeudi.

Selon le Torch, AEW a réussi à filmer suffisamment de contenu

pour remplir plusieurs semaines de programmation Dynamite d’AEW. Matchs et

des segments ont été tournés qui feront avancer les histoires actuelles que le public

ont vu se développer sur AEW TV, et il y a même des rumeurs selon lesquelles il y a

assez de matériel pour remplir la programmation jusqu’à la finale de la TNT

Tournoi de championnat au PPV Double or Nothing du 23 mai.

Si les instructions de verrouillage sont assouplies au cours de la prochaine

semaines, AEW peut chercher à utiliser une partie de ce contenu sur AEW Dark. Mais pour l’instant, le plan

est beaucoup à utiliser ce matériel pour remplir le produit télévisé hebdomadaire.

Pour ces enregistrements, un représentant de l’État de Géorgie était présent pour

s’assurer que l’entreprise respecte les règles et politiques mises en place

pendant cette période de distanciation sociale. Quant aux talents qui étaient présents, les lutteurs

et l’équipage a été tourné dans et hors du site au fur et à mesure des besoins.

Il convient de noter que le seul lutteur qui a réellement

voyagé pour les enregistrements de Géorgie était le premier champion AEW Chris Jericho, qui

a fourni des commentaires sur certaines des actions imminentes que nous verrons sur Dynamite.

Déjà enregistré à l’époque d’AEW au Jacksonville’s Daily’s

La place est l’actuel champion AEW Jon Moxley face à Jake Hager dans un

match qui sera diffusé dans deux semaines.