Détails officiels sur la NWA Crockett Cup

Ce qui suit a été publié:

Le 19 avril 2020, la National Wrestling Alliance (NWA) accueillera la Crockett Cup dans la nouvelle Gateway Arena de College Park, GA. La NWA a été fondée en 1948 et a une longue histoire à Atlanta, notamment en accueillant des événements emblématiques comme Starrcade à l’Omni dans les années 1980 et le NWA 60th Anniversary Show en 2008 à la Phillips Arena (maintenant connue sous le nom de State Farm Arena).

Cet événement en avril comprendra un tournoi par équipe d’une nuit pour la célèbre Crockett Cup, du nom de la légendaire famille de promoteurs de lutte – The Crocketts. L’événement principal sera le NWA Worlds Heavyweight Championship, le même championnat détenu par Ric Flair, Dusty Rhodes, Sting, Lou Thesz, Dory & Terry Funk, Jeff Jarrett, AJ Styles et plus encore. Le champion en titre “The National Treasure” Nick Aldis défendra contre son ancien meilleur ami “The Villain” Marty Scurll.

Les billets pour cet événement seront en vente ce vendredi 28 février (prix – 100 $, 60 et 35 $) sur http://www.ticketmaster.com et une prévente spéciale aura lieu le jeudi 27 février pour les fans de la liste de diffusion NWA sur https://www.nationalwrestlingalliance.com/crockettcup. Cet événement aura lieu à 19 h le 19 avril et sera diffusé dans le monde entier via http://www.fite.tv

Une conférence de presse spéciale aura lieu ce mercredi 26 février à 13h à la Gateway Arena avec le champion du monde NWA Nick Aldis et son challenger Marty Scurll. Des entrevues individuelles seront disponibles pour les médias présents. Veuillez RSVP à [email protected] mercredi à 10h.

La NWA tiendra également des enregistrements télévisés pour NWA Powerrr le lundi 20 et le 21 avril aux GPB Studios à Midtown Atlanta. Ce programme est diffusé chaque semaine le mardi et sur demande via YouTube.com/NWA. La série a généré plus de 4,6 millions de vues en 18 épisodes et un public unique de 951 000 téléspectateurs. Les billets pour ces événements seront mis en vente le lundi 2 mars au grand public sur http://www.nationalwrestlingalliance.com

La National Wrestling Alliance appartient à la société de production Lightning One de Billy Corgan. Billy Corgan, également connu comme le chanteur légendaire de The Smashing Pumpkins, est président de la NWA.