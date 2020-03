Détails sur la façon dont Billy Corgan est impliqué dans les coulisses de la NWA, et plus encore

Lors d’une nouvelle entrevue avec WCSN, Royce Isaacs a commenté Billy Corgan et son rôle dans les coulisses de la NWA, et plus encore. Vous pouvez consulter quelques faits saillants de l’interview ci-dessous:

Sur la participation de Billy Corgan à la RNF: «Il est là toute la journée, tous les jours. Il est 100% pratique avec tout. Voici le bébé de Billy, et il n’a pas simplement acheté la NWA pour être comme «d’accord, les gars, comprenez-le.» Il est en première ligne, là-bas avec nous, et il – c’est son bébé. C’est sa passion, et il en est tout. Billy est plus impliqué que quiconque dans la NWA, dans la création, et s’assure que tout fonctionne correctement. »

En s’intégrant à la NWA: “Je pense que de mon côté et du côté de la NWA, c’était une de ces choses où je travaille bien dans cet environnement et je dirai que beaucoup de gars à la NWA, ils ressemblent à des lutteurs et ils luttent comme des lutteurs et c’est un bon cadre pour les gens qui sont comme ça. Je pense qu’il y a des gens qui sont vraiment gimmick, il y a des gens qui le sont moins, il y a des gens qui, comme je n’ai pas de truc très gimmicky, mais je sens que je montre beaucoup de personnalité et c’est amusant de faire partie de la RNF où je peux en montrer un peu et c’est quelque chose qui est adopté. Je pense simplement que la NWA a été un très bon ajustement jusqu’à présent, c’était vraiment cool d’avoir du studio de lutte sur une si grande scène, et je pense que faire partie d’un produit qui est légitimement différent, unique et intéressant a été vraiment cool. Je ne peux pas en dire assez de bien. Ça a été une course assez folle, mais je l’aime jusqu’à présent. “

Dans un environnement de studio cohérent: «C’était vraiment cool. Une des choses aussi, c’est que beaucoup de ces fans viennent de partout. Même s’il s’agit en grande partie des mêmes personnes, c’est en fait une base de fans assez diversifiée. Je pense que, de toute évidence, nous avions l’intention de nous ramifier un peu et de faire d’autres choses, puis la folie est venue dans le monde malheureusement maintenant et il y a des choses plus grandes que la lutte auxquelles tout le monde a affaire, mais je suppose à un moment donné la NWA, une fois que les choses seront revenues à la normale, nous allons faire des choses différentes et aller un peu plus loin. Mais, en même temps, je suis 100% d’accord avec vous. Il était vraiment crucial pour notre croissance d’avoir cette foule qui s’intéresse vraiment, vraiment au produit. Ils se soucient de toutes les intrigues, et ils ne sont pas seulement comme “oh, NWA Powerrr, qu’est-ce que c’est?” Ils sont comme “oh, NWA Powerrr est ma confiture, et je connais toutes les petites subtilités”, et c’est comme ils font activement partie de l’émission d’une manière très positive. »