Détails sur MLW Battle Riot III

PHILLY ACCUEILLERA LE BATAILLE RIOT III; BILLETS EN VENTE MAINTENANT SUR MLWLIVE.COM

40 lutteurs se révolteront cet été à l’historique 2300 Arena de Philly

MLW a annoncé aujourd’hui que Battle Riot III® aura lieu à la 2300 Arena de Philadelphie le samedi 18 juillet. L’événement sera un enregistrement TV MLW FUSION pour beIN SPORTS.

Achetez maintenant des billets à partir de 15 $ à: www.MLWLive.com.

La Major League Wrestling vous invite à émeuter avec nous cet été alors que 40 lutteurs se disputent un titre à tout moment et en tout lieu.

«Comment récompensez-vous Philly pour avoir vendu la 2300 Arena? Avec le Battle Riot », a déclaré Court Bauer, fondateur et PDG de MLW.

À PROPOS DE LA BATAILLE RIOT®

Mélange d’une bataille royale, d’un grondement royal et de tout ce qui se passe dans la rue, cet événement principal de grande taille mettra en vedette 40 lutteurs avec de nouveaux participants entrant sur le ring toutes les 60 secondes. Il y aura des surprises! Il y aura des légendes! Il y aura des inscriptions WTF… et il n’y aura pas de disqualification! L’élimination se fait par chute, soumission ou en jetant un individu sur la corde supérieure. Tout est possible dans une émeute de bataille!

Qu’obtient le gagnant?

Le gagnant obtient un tir du titre World Heavyweight n’importe où, n’importe quand! Ce pourrait être cette nuit-là; cela pourrait être dans 6 mois – vous ne savez tout simplement pas. Le challenger a la clé pour débloquer un coup de titre instantané contre qui que ce soit le champion! Les matchs seront annoncés dans les prochains mois sur MLW.com. Émeute avec MLW cet été! Achetez des billets sur www.MLWLive.com.

Confirmation de la comparution d’athlètes et de personnalités combattant MLW

– Jacob Fatu, champion du monde des poids lourds, et l’unité CONTRA

– Champion National Openweight Alex Hammerstone

– «Sale» Tom Lawlor

– Davey Boy Smith Jr.

– Low Ki

– Brian Pillman Jr.

– Los Parks

– Myron Reed et Injustice, champion du monde des poids moyens

– Dominic Garrini

– Mance Warner

– «L’Intouchable» Gino Medina

– Ross et Marshall Von Erich, champions du monde par équipe

– Richard Holliday

– Zenshi

– Logan Creed

– Alicia Atout et plus!

Plus d’athlètes et de matchs seront annoncés sur MLW.com.