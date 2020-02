Deux gros matchs annoncés pour la WWE RAW de la semaine prochaine

Les annonces continuent à arriver pour l’épisode de WWE Monday Night RAW la semaine prochaine.

Au cours de l’épisode du lundi 24 février du programme hebdomadaire de la marque rouge cette semaine au Bell MTS Place à Winnipeg, Manitoba, Canada, deux grands matchs et un retour spécial ont été annoncés pour le spectacle de lundi soir prochain.

Comme indiqué, la WWE a confirmé le retour de Beth Phoenix pour le RAW de la semaine prochaine lors du spectacle de lundi soir à Winnipeg.

Il a également été annoncé que A.J. Les styles s’affronteront en tête-à-tête contre Aleister Black lors du RAW de la semaine prochaine en simple pour l’émission.

De plus, Rey Mysterio et Humberto Carrillo uniront leurs forces pour affronter le duo d’Andrade et Angel Garza en équipe par équipe sur le programme de la marque rouge de lundi prochain.

Consultez les annonces concernant les matchs RAW du lundi soir prochain et le segment de retour ci-dessous, et assurez-vous de nous rejoindre ici lundi soir prochain pour la couverture des résultats en direct de WWE Monday Night RAW.

🔥 SEMAINE PROCHAINE sur #Raw 🔥

✖️ @reymysterio & @humberto_wwe affrontent @AndradeCienWWE & @AngelGarzaWwe w / @Zelina_VegaWWE

✖️ @WWEAleister va en tête-à-tête avec @AJStylesOrg! pic.twitter.com/n0QDQJxEnk

– WWE (@WWE) 25 février 2020

