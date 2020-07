Deux gros matchs annoncés pour le WWE SmackDown de la semaine prochaine

WWE.com

Deux énormes matchs par équipe devraient se dérouler le vendredi soir SmackDown de la semaine prochaine sur FOX.

La WWE a confirmé que SmackDown Tag Team Champions The New Day défendra ses ceintures contre ses rivaux actuels Cesaro et Sheamus. Nous verrons également les champions par équipes féminines Bayley et Sasha Banks affronter Nikki Cross et Alexa Bliss dans un match sans titre dans une semaine.

Nakamura a remporté une victoire sur Kofi Kingston lors de l’épisode de l’émission bleue hier soir et Bayley a remporté son combat contre Bliss via DQ après que son adversaire des règles extrêmes, Cross, soit intervenu dans leur match improvisé.

Une rediffusion du match de championnat universel de Braun Strowman et Bray Wyatt lors du récent PPV Money in the Bank a également été annoncée pour l’édition du 10 juillet de SmackDown.

Wyatt et Strowman ont annoncé leur prochaine rencontre marécageuse Extreme Rules: The Horror Show avec une promo cinématographique hier soir.

Ailleurs sur SmackDown, Matt Riddle a pris le dessus sur John Morrison, AJ Styles a défendu avec succès son titre intercontinental contre Drew Gulak et Jeff Hardy a fracassé une bouteille au-dessus de la tête d’un barman.

Verrons-nous de nouveaux Tag Champions couronnés lors de l’émission de la semaine prochaine? Nikki Cross et Alexa Bliss peuvent-ils se retrouver sur la photo du titre de l’équipe féminine par une victoire sur les champions?

Tout sera révélé dans une semaine.