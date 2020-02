Deux matchs WWE NXT Dark, John Cena Hypes SmackDown Return, Plus

L’édition de mardi soir de «WWE Backstage» n’a pas été diffusée par les 150 meilleurs câbles cette semaine. Pour cette raison, les numéros d’audience ne sont pas disponibles pour le moment.

Avant les enregistrements télévisés de WWE NXT hier soir, Shotzi Blackheart avait battu Aliyah. De plus, Matt Riddle et Pete Dunne ont vaincu Dorian Mak et Shane Thorne.

John Cena a tweeté ce qui suit, annonçant son retour à WWE SmackDown cette semaine:

Liste de contrôle pour demain soir:

Cap✅

Bracelets ✅

Jorts ✅

Chemise qui plie le temps ✅

Adrénaline palpitante ✅

BOSTON! Vous pouvez me C! # Smackdown @ WWE @WWEonFOX pic.twitter.com/yuKDHN1dHq

– John Cena (@JohnCena) 27 février 2020

Dans 2⃣ jours… @ JohnCena rentre à la maison vendredi soir SmackDown sur FOX. pic.twitter.com/Q4ldS2vAoo

– WWE sur FOX (@WWEonFOX) 26 février 2020

