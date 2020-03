Deux nouveaux matchs de la WWE WrestleMania 36 annoncés – Détails

Lors de la diffusion de WWE SmackDown vendredi soir, deux nouveaux matchs ont été annoncés pour WrestleMania 36. Premièrement, il a été annoncé que Bayley défendra le Championnat féminin de SmackDown dans un match de défi en six matchs contre Sasha Banks, Naomi, Tamina, Dana Brooke et Lacey Evans.

De plus, Elias vs King Corbin aura lieu au WrestleMania 36.

WWE WrestleMania 36 a lieu le 4 avril (samedi) et le 5 avril (dimanche) et sera diffusé sur le réseau WWE. La plupart des matchs seront enregistrés depuis le WWE Performance Center et aucun fan ne sera présent.