Deux nouveaux matchs pour la WWE WrestleMania 36 – Détails

La WWE a confirmé deux nouveaux matchs pour WrestleMania 36. Ce sont:

* Bobby Lashley contre Aleister Black. Le match est répertorié pour avoir lieu le samedi 4 avril (nuit 1)

* The Street Profits contre Angel Garza et Andrade (RAW Tag-Team Championships). Ce match est également répertorié pour le samedi 4 avril (nuit 1).

Vous pouvez consulter les annonces officielles ci-dessous:

Aleister Black contre Bobby Lashley

Deux superstars à la recherche d’un combat. Une rivalité que personne n’a vue venir. Et une scène assez grande pour l’accueillir. Dans l’une des confrontations les plus intrigantes de la saison de WrestleMania, Aleister Black ira en tête-à-tête avec Bobby Lashley lors de l’édition historique de The Showcase of the Immortals.

Bien que les deux aient eu peu ou pas d’interaction ces derniers temps, ils sont parfaitement sensés en tant qu’adversaires. Black a clairement indiqué ces dernières semaines qu’il n’était plus disposé à attendre que des combats viennent à lui, choisissant de rechercher des matchs avec quiconque sur Raw qui n’est pas assez sage pour les affronter. De même, Lashley s’est réintroduit de manière majeure, passant de Casanova, qui vole sa femme, à une machine à détruire humaine en quelques semaines comme un moyen de raser son chemin vers la lutte pour le titre.

En d’autres termes, ce match est un cas classique de deux personnes cherchant à faire une déclaration, chacune soudainement le plus grand barrage routier de l’autre au niveau suivant. Et maintenant, comme le problème mathématique classique, ces deux trains sont sur une trajectoire de collision, avec WrestleMania comme destination partagée. Parfois, c’est aussi simple que cela.

Champions par équipe de Raw Tag The Street Profits contre Andrade et Angel Garza

Les Street Profits ont poussé leur jeu à un autre niveau depuis qu’ils sont devenus les champions par équipe de Raw Tag, mais à WrestleMania, ils devront repousser les adversaires qui savent une chose ou deux sur la victoire en or lorsqu’ils se défendent contre Andrade et Angel Garza.

Montez Ford et Angelo Dawkins ont passé leur premier test en tant que champions, surmontant à nouveau Seth Rollins & Murphy lors d’un match revanche à la WWE Elimination Chamber après les avoir détrônés six jours plus tôt à Raw.

Maintenant, ils traiteront avec le champion des États-Unis Andrade & Garza – ce dernier n’est pas non plus étranger aux titres d’ancien champion NXT Cruiserweight. La présence de Zelina Vega figure également comme un facteur, car La Muñeca est toujours une menace de faire pencher la balance en faveur d’Andrade & Garza.