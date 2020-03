Deux superstars WWE NXT et un talent indépendant apparaissent sur RAW

Comme vu lors de la diffusion de WWE RAW lundi soir, deux superstars NXT et un lutteur indépendant sont apparus dans l’émission. Tout d’abord, la superstar de la WWE NXT Austin Theory a remplacé Andrade dans un match par équipe.

La superstar de la WWE NXT, Kayden Carter, est apparue sur RAW, s’inclinant face à Asuka.

Le lutteur indépendant Jason Cade est apparu sur RAW, perdant un match de squash contre Aleister Black.

Carter a récemment participé à un match NXT Second Chance Gauntlet contre Dakota Kai, Xia Li, Aliyah, Shotzi Blackheart et Deonna Purrazzo pour gagner une place dans le match n ° 1 du ladder pour le NXT Women’s Championship. Cade est l’actuel champion PWX Heavyweight et n’est pas sous contrat avec la WWE pour le moment.

