Devon Hannibal Nicholson parle d’être éjecté de l’événement WWE Live, Juventud Guerrera, Plus

Jordan Garber NOW a récemment interviewé Devon «Hannibal» Nicholson, qui a discuté d’une variété de sujets. Voici quelques faits saillants via Jordan Garber. Vous pouvez écouter le podcast tous les dimanches à 22h30 CST sur Google Podcasts, Spotify et Apple Podcasts. Voici quelques points importants!

Sur Juventud Guerrera:

«Il a été ma pire interview de tous les temps. Morceau total de merde d’une personne. Je le déteste complètement. Il a été payé pour mon entretien. L’événement était dans ma ville pourquoi j’ai accepté de l’interviewer. Il a attendu plus de 2 heures après l’événement pour réaliser l’interview. Ensuite, il ne voulait pas le faire en studio, il voulait le faire dans un restaurant et la qualité audio aurait été terrible. Il tapait du pied pendant l’entrevue et exigeait de l’herbe et du vin. Il était juste une bite complète, je regrette vraiment d’avoir fait l’interview avec lui et d’avoir fait le salaire qui était le même que celui qu’il avait obtenu pour sa réservation lors d’un spectacle. Morceau total de merde. ”

Sur Abdullah le boucher lui donnant l’hépatite C et si son héritage devait être effacé:

«Il m’a lutté et il savait qu’il était positif pour l’hépatite C depuis 10 ans. Il n’avait pas la permission de me couper dans ce match. Nous étions tous deux censés saigner, mais de nos propres coupures. Il a pris sur lui de me couper avec une lame de rasoir qu’il avait déjà utilisée sur lui-même sachant qu’il avait l’hépatite c. Il existe de nombreuses souches et nous avions tous les deux le génotype 2. Nous avons fini par gagner le procès au Canada, mais malheureusement, il a fallu encore 2 ans pour gagner aux États-Unis et au cours de ces 2 années, il a fermé son restaurant principal, transféré deux de ses principales propriétés et est fondamentalement toujours en cours d’exécution de tout montant du jugement. Il m’a fallu deux traitements pour guérir de l’hépatite c. Le premier traitement a été terrible, puis j’ai subi un traitement expérientiel que le gouvernement n’a pas couvert et cela m’a coûté 80 000 $.

La façon dont j’ai découvert que j’avais l’hépatite C était grâce à mon pré-test de contrat WWE. Donc, malheureusement, à cette époque, j’étais dans l’entreprise depuis huit ans, et on m’a finalement proposé un contrat avec la WWE, mais ils en veulent parce que j’ai été testé positif pour l’hépatite C. J’ai traversé de nombreuses années de dépression grave parce que c’était mon rêve. Personne ne forçait Abdullah à saigner, ou il aurait pu lutter et ne couper personne avec une lame de rasoir usagée. Tout le monde sait que la lutte est prédéterminée. Il a enfreint le code du lutteur de toujours protéger votre adversaire et ce dont il a été reconnu coupable était la négligence et la batterie. Il est un salaud et il m’a baisé et j’adorerais le torturer mais il est dans les années 80 et meurt lentement, donc aller en prison ne me sera d’aucun avantage pour le moment et la situation juridique m’a coûté plus de 100000 $. ”

À propos d’être éjecté d’un événement de la WWE en direct à Ottawa:

«Je faisais la promotion d’un de mes événements à venir le mois prochain à Ottawa et nous avons fini par avoir 1 200 fans en passant. Mon truc s’est bien passé, mais ce qui est drôle, c’est que j’ai travaillé comme gardien de sécurité sur ce site pendant des années, donc je ne m’attendais pas à avoir de problèmes, car comme vous le savez, il est très courant que des entreprises indépendantes distribuent des affiches en dehors de l’événement de lutte, mais pour quelle que soit la raison, ils ont eu un problème majeur avec cela et m’ont donné un coup de pied de la propriété pour la promotion d’un événement à venir. La vidéo originale avait 100 000 vues et a été diffusée dans les nouvelles locales à Ottawa. J’ai donc fini par avoir plus de publicité. »