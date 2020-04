Diamond Dallas Page partage sa réaction au match Firefly Fun House

John Cena contre Bray Wyatt dans un Firefly Fun House Match a eu lieu au WrestleMania 36 – Night 2 à Orlando, en Floride, au WWE Performance Center sur le WWE Network.

Diamond Dallas Page a parlé au président de Wrestling Inc., Raj Giri, dans l’épisode d’aujourd’hui du podcast quotidien The Wrestling Inc. sur le match. Voici ce qu’il avait à dire:

“Je m’attendais à des trucs plus cinématographiques et c’est ce que je cherchais”, a déclaré Page. «Je suis sûr que beaucoup de gens détestaient ou aimaient ça. Pour moi, j’ai bien aimé. J’adore Wyatt et Cena et la pièce entière a un peu éclaté ses côtelettes. [Cena’s] un tel sport et c’est ce que beaucoup de gens qui ne l’aiment pas n’obtiennent pas. Il est la vraie affaire. “