Divers News & Notes – EVOLVE offrira aux fans un mois gratuit de “Club WWN”, NJPW, Plus

NJPW a tweeté ce qui suit, commentant leur programmation NJPW Together:

«La troisième vague de contenu #NJPWTogether a été révélée!

Kazuchika Okada aura un public spécial avec Tiger Hattori et décathlète et la personnalité de la télévision japonaise principale So Takei!

Plus de contenu d’archives sur World pour la première fois et plus de TBA! https://njpw1972.com/73535 ”

Vous pouvez consulter l’édition de cette semaine de Championship Wrestling de Hollywood TV ci-dessous:

EVOLVE Wrestling a envoyé le communiqué de presse suivant, révélant qu’ils offriront aux fans leur premier mois de Club WWN gratuitement:

«Nous apprécions toujours votre temps libre à EVOLVE. Nous savons que vous avez plus que jamais besoin d’une évasion.

Nous offrons GRATUITEMENT votre 1er mois de Club WWN!

Regardez chaque EVOLVE, SHINE, DGUSA, FIP, Style Battle, WWN Supershow, et bien plus encore! »

