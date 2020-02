Divers News & Notes – La XFL annonce une “Team 9”, les débuts GCW de Marti Belle, Plus

Killer Kelly fera ses débuts au GCW le 2 avril. Le spectacle aura lieu lors de l’événement Bloodsport III de Josh Barnett:

* Mise à jour BLOODSPORT *

ICYMI

KILLER KELLY fait ses débuts sur GCW le 4/2 à Bloodsport!

Plus

MOX vs BARNETT

MINORU vs DICKINSON

JEFF COBB

DAVEY BOY JR

Obtenez Tix: https: //t.co/GJQSJCtdzL

Bloodsport III de Josh Barnett

Jeu 4/2 – 20h

Ybor City FL

Streaming EN DIRECT sur @FiteTV! pic.twitter.com/vzHLzBaCYQ

– GameChangerWrestling (@GCWrestling_) 1 février 2020

En parlant de GCW, Marti Belle sera en action à l’événement For The Culture de GCW. Il est prévu pour le 3 avril à Tampa, en Floride:

Pa la cultura !!!!!! https://t.co/Az0J2ezxBe

– Marti Belle (@MartiBelle) 1 février 2020

La XFL a annoncé l’équipe 9, qui sera une équipe de 40 joueurs de remplacement. Ils serviront de remplaçants potentiels ou de commandes pour les huit équipes de la ligue s’ils ont une ouverture dans un proche avenir. L’équipe 9 sera basée à Dallas, au Texas, et effectuera des séances d’entraînement au Globe Life Park, domicile des Renegades de Dallas.