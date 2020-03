D’Lo Brown commente son rôle dans les coulisses de la lutte contre l’impact, Tessa Blanchard, Plus

Lors d’un récent entretien avec TalkSport, D-Lo Brown a commenté son travail en tant que producteur dans les coulisses d’Impact Wrestling, la victoire de Tessa Blanchard au titre mondial, et plus encore. Vous pouvez consulter quelques faits saillants de l’interview ci-dessous:

Sur ses personnes préférées avec lesquelles travailler dans Impact: «Je veux dire, wow. En nommer un serait insulter les autres. Mais, peut-être pas des matchs préférés, je peux vous dire avec qui j’aime vraiment travailler? Chaque fois que je suis impliqué avec Sami Callihan, Tessa Blanchard, Eddie Edwards, Michael Elgin, The North, des gens comme Rich Swann et Willie Mack – c’est amusant d’avoir ce processus de collaboration, de rassembler des idées et de les voir aller là-bas et ils deviennent vraiment grands matchs. C’est vraiment amusant pour moi. Nous avons une liste tellement incroyable, une liste vraiment talentueuse ici à IMPACT. Chaque fois que je travaille avec l’un d’entre eux, je l’apprécie énormément. »

Si les allégations contre Tessa Blanchard ont entaché sa victoire au titre mondial de l’Impact: «Je pense toujours que ce fut un grand moment pour elle et pour IMPACT. Le voir en direct et être là et entendre la réaction de la foule, voir les réponses des jours et des semaines plus tard – c’était toujours un grand moment. En ce qui concerne la rumeur et les insinuations qui existaient auparavant? Il n’y a rien à dire. Je ne sais pas parce que je n’étais pas là. Tout ce que je sais, c’est comment Tessa est avec moi en tant qu’individu et je sais qu’elle est une bonne personne, une bonne personne et quelqu’un que je suis fier d’appeler un ami et un confident. Pour moi, ce fut un grand moment et elle en a encore beaucoup à venir. »

Sur qui l’a aidé à apprendre les connaissances de l’entreprise de lutte qu’il utilise en tant que producteur: «Sans aucun doute, Ron Simmons. Je le considère comme mon professeur. Il m’a aidé à obtenir mon doctorat en lutte. Nous faisions des spectacles, puis montions dans la voiture et conduisions pendant trois ou quatre heures et tout ce que nous faisions était de parler de la façon dont nous pourrions améliorer ce match, de ce que j’avais bien fait, de ce que j’avais mal fait, comment je pouvais réparer certaines choses. Ensuite, nous sortions le lendemain soir et j’essayais d’y travailler. Il était très influent en moi pour obtenir cette compréhension de niveau supérieur dans cette entreprise. Chaque fois que je rassemble quelque chose en ce moment, j’essaie de tirer parti des connaissances qu’il m’a données. Ça m’a aidé jusqu’à présent, ça m’a très bien servi. Je ne pourrais pas remercier assez Ron pour le temps qu’il a investi en moi et je vais le payer à l’avance et l’investir dans la prochaine génération. “

On The Rock devenant la star qu’il a fait: “Si quelqu’un dit qu’il a vu ce que The Rock allait devenir, il vous ment. C’était une combinaison parfaite de son charisme, de son timing et de mille autres choses qui lui ont permis de devenir la star qu’il est devenu. Mais, la première étape a été sa préparation, sa volonté d’être une star. Il avait toujours ça, on pouvait le voir à un kilomètre. Maintenant, si nous nous tournons vers IMPACT, quand je regarde certaines personnes sur notre liste et que je dis “Ouais, elles ont compris”. C’est là. Nous essayons simplement d’y puiser et de l’exploser. Oui, cela vous permet de mieux comprendre ce qu’il faut pour être cette personne sur laquelle le monde se concentre. Il vous permet de voir ce qu’il faut pour se connecter avec les gens. Non pas qu’il soit facilement enseignable – si c’était le cas, tout le monde serait une star – mais cela vous permet de le voir chez différentes personnes et de le retirer d’eux. “