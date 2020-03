Dominik Dijakovic aidant le fonds de réponse COVID-19, la WWE lance de nouveaux T-shirts WrestleMania 36, ​​plus

La superstar de la WWE NXT, Dominik Dijakovic, a tweeté ce qui suit samedi, révélant qu’il vendrait des combos 8×10 dédicacés et des combos vidéo Cameo pour 50 $. Le produit ira au «Fonds de réponse CDP COVID-19»:

Veuillez RT:

Vente actuelle de combos personnalisés 8 × 10 et vidéo pour seulement 50 $, tous les bénéfices au profit du CDP COVID-19 Response Fund: @ funds4disaster. https://t.co/arePAkxVfr

Je vous remercie! pic.twitter.com/fvNBeK4ppI

– Dominik Dijakovic (@DijakovicWWE) 28 mars 2020

La WWE a publié de nouveaux t-shirts pour Brock Lesnar contre Drew McIntyre, The Undertaker contre AJ Styles, Becky Lynch contre Shayna Baszler, John Cena contre The Fiend Bray Wyatt, Edge contre Randy Orton et Rhea Ripley contre Matchs de Charlotte Flair à WrestleMania 36. Il convient de noter qu’un t-shirt pour Roman Reigns contre Goldberg n’est pas répertorié. C’est parce que Reigns a été retiré du match. Une annonce officielle à ce sujet sera publiée la semaine prochaine à la télévision de la WWE.

La WWE a publié plusieurs matchs gratuits sur YouTube.com. Vous pouvez les consulter ci-dessous:

