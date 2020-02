Dominik Dijakovic promet de vaincre Keith Lee lors de la reprise de NXT: Portland, Roman Reigns News

Roman Reigns a envoyé un tweet samedi, révélant que la WWE fait équipe avec la Leukemia & Lymphoma Society. Il a dit,

[email protected] est fier de s’associer à @LLSusa pour soutenir l’Initiative pour enfants de LLS afin de répondre au besoin urgent de nouveaux et meilleurs traitements pour les patients atteints de cancer pédiatrique. Pour en savoir plus, visitez https://t.co/5zldq5OTRq. Ensemble, nous sommes plus résistants que le cancer! #InternationalChildhoodCancerDay pic.twitter.com/slhvO8LjOF

– Roman Reigns (@WWERomanReigns) 15 février 2020

Le tweet a depuis été supprimé.

Dominik Dijakovic a tweeté ce qui suit, promettant qu’il gagnerait le championnat nord-américain NXT de Keith Lee lors de l’événement WWE NXT Takeover: Portland de dimanche. Il a dit,

“Je vous le promets, je gagne ce titre”

Je te le promets, je gagne ce titre. pic.twitter.com/rxsAJVewR4

– Dominik Dijakovic (@DijakovicWWE) 15 février 2020