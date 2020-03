Don Callis parle de Paul Heyman, être un personnage à l’écran

Le vice-président exécutif d’Impact Wrestling, Don Callis, était un invité récent du podcast Busted Open. Callis a discuté de son passage à ECW et de son travail avec Paul Heyman.

«Je pense que l’une des choses que j’ai apprises de Paul Heyman est de choisir quelqu’un et d’essayer de trouver un moyen de vraiment comprendre qui ils sont et de les transformer et de les aider à découvrir qui ils peuvent être. C’est donc une des choses que j’aime faire le mieux », a déclaré Callis. “Donc, je vais prendre un gars comme Ace Austin comme exemple et commencer à travailler avec lui,” hé, vous êtes un grand lutteur mais ça ne va pas vendre de billets. “Alors je vais commencer à travailler avec Ace sur d’autres domaines de son caractère “.

Callis a ensuite parlé d’être un personnage à l’écran, surtout il y a vingt ans, lorsque la lutte professionnelle était à son apogée.

«À cette époque, c’était en quelque sorte le seul angle d’autorité du talon; avant cela, c’était Vince McMahon qui l’avait fait mieux que quiconque, mais j’aimais penser que nous avions bien réussi », a déclaré Callis.

«C’est tellement drôle que lorsque je suis entré à la TNA en 2003, ils voulaient que je fasse le même gadget de la figure d’autorité et en 2003, j’ai fait le commentaire que je pensais que la figure d’autorité était exagérée en lutte et que cela ne devrait plus être fait. mais cela se fait encore aujourd’hui. »

