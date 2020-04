Dorian Mak (Dan Matha) sorti de la WWE, d’autres sorties en cours?

La superstar de la WWE NXT Dorian Mak (Dan Matha) est sortie de la WWE. Mak avait auparavant fait équipe avec Riddick Moss en tant que The Outliers. Ils étaient dirigés par Robert Stone.

Mak rejoint Deonna Purrazzo, Aleksandar Jaksic, MJ Jenkins et Josiah Williams en tant que talents confirmés de NXT qui ont été libérés mercredi. Nous travaillons pour confirmer des noms supplémentaires. Les versions de WWE NXT ne sont pas annoncées par la WWE.

Les entraîneurs du WWE Performance Center Ace Steel, Serena Deeb et Kendo Kashin ont tous été mis en congé mercredi. En étant mis en congé, cela signifie que l’employé n’est pas rémunéré pour une période indéterminée, mais est toujours associé à l’entreprise. Il est possible qu’ils puissent être ramenés à un moment donné. Il en va de même pour tous les principaux producteurs d’alignement de la WWE, à l’exception de Kurt Angle, qui a été informé de sa libération. Les producteurs qui ont été libérés ou mis en congé comprennent Billy Kidman, Mike Rotunda, Dave Finlay, Pat Buck, Shawn Daivari, Scott Armstrong, Sarah Stock, Shane Helms et Lance Storm.

Il y a des rumeurs selon lesquelles d’autres versions arriveront plus tard dans la journée (jeudi). En outre, plus de 100 personnes ont été libérées mercredi du siège de la WWE à Stamford, CT. Beaucoup d’entre eux ont été informés de leur départ par SMS. D’autres réductions de personnel devraient être effectuées sous peu. Plus de 40% (près de la moitié) des effectifs de la WWE devraient être licenciés d’ici la fin de la semaine.